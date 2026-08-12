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Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

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  15:52
Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce. | foto: Burg Hardegg

Hrad Hardegg kousek za hranicemi v rakouském Podyjí bývá zpřístupněný jen...
Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.
Hrad Hardegg kousek za hranicemi v rakouském Podyjí bývá zpřístupněný jen...
Pohled na Hardegg z vyhlídky nad Dyjí na české straně
9 fotografií
Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu Khevenhüllerů, který památku získal před téměř třemi stoletími. Hrad se tyčí nad údolím a patří k výrazným dominantám rakouského Podyjí.

Letošní Burgsommer, tedy hradní léto, se zaměřuje právě na jeho majitele. Rod Khevenhüllerů hrad vlastní od roku 1730. Dědictví později přešlo sňatkem na rodinu Pilati, která se o historický areál stará dodnes.

To stěžejní je na hradě k vidění v síni předků, kde se příchozí seznámí s historií rodu Khevenhüllerů – od Sigmunda Khevenhüllera, který památku před necelými třemi stoletími získal, až po současnou rodinu Pilati.

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„Návštěvníky přitom nečeká přikrášlená kronika šlechtického rodu. Je to příběh vzestupu i ztrát, dluhů i významných funkcí u dvora, bojů v Mexiku i vyvlastnění ze strany Sovětského svazu. Vedle chytrých rozhodnutí a šťastných náhod zde mají své místo také omyly a skutečné životní tragédie,“ uvedl majitel hradu Octavian Pilati.

Návštěvníci se během hradního léta dostanou například i do rytířského sálu, zimní kuchyně, kaple nebo východní věže. Trasa pokračuje až do skalního sklepa. Během objevování hradu se mohou na některých místech zastavit, posedět a kochat se při tom výhledy do údolí.

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.
Hrad Hardegg kousek za hranicemi v rakouském Podyjí bývá zpřístupněný jen výjimečně.
Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.
Hrad Hardegg kousek za hranicemi v rakouském Podyjí bývá zpřístupněný jen výjimečně.
9 fotografií

Historie hradu sahá až do 10. století. Tehdy sloužil jako pohraniční pevnost. V dalších staletích postupně chátral a proměnil se v ruinu. Na konci 19. století se dočkal historizující obnovy.

Během výjimečného otevření je možné přijít každý den v čase mezi 10.00 a 17.00, poslední vstup je ve čtyři odpoledne. Vstupné se pohybuje od šesti do devíti a půl euro.

„Výtěžek půjde přímo na provoz a zachování historického areálu. Že takový příspěvek má okamžitý efekt, dokládají výsledky z loňského roku: byla obnovena tašková střecha domku vrátného, odstraněna náletová vegetace a prořezány stromy. Opravena byla také všechna poškozená zábradlí,“ řekl Pilati.

Po 16 dnech se brány hradu opět uzavřou. Podle hradního pána potřebuje památka zbytek roku pro sebe – kvůli nezbytným opravám a přípravě dalších etap obnovy.

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