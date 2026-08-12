Letošní Burgsommer, tedy hradní léto, se zaměřuje právě na jeho majitele. Rod Khevenhüllerů hrad vlastní od roku 1730. Dědictví později přešlo sňatkem na rodinu Pilati, která se o historický areál stará dodnes.
To stěžejní je na hradě k vidění v síni předků, kde se příchozí seznámí s historií rodu Khevenhüllerů – od Sigmunda Khevenhüllera, který památku před necelými třemi stoletími získal, až po současnou rodinu Pilati.
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„Návštěvníky přitom nečeká přikrášlená kronika šlechtického rodu. Je to příběh vzestupu i ztrát, dluhů i významných funkcí u dvora, bojů v Mexiku i vyvlastnění ze strany Sovětského svazu. Vedle chytrých rozhodnutí a šťastných náhod zde mají své místo také omyly a skutečné životní tragédie,“ uvedl majitel hradu Octavian Pilati.
Návštěvníci se během hradního léta dostanou například i do rytířského sálu, zimní kuchyně, kaple nebo východní věže. Trasa pokračuje až do skalního sklepa. Během objevování hradu se mohou na některých místech zastavit, posedět a kochat se při tom výhledy do údolí.
Historie hradu sahá až do 10. století. Tehdy sloužil jako pohraniční pevnost. V dalších staletích postupně chátral a proměnil se v ruinu. Na konci 19. století se dočkal historizující obnovy.
Během výjimečného otevření je možné přijít každý den v čase mezi 10.00 a 17.00, poslední vstup je ve čtyři odpoledne. Vstupné se pohybuje od šesti do devíti a půl euro.
„Výtěžek půjde přímo na provoz a zachování historického areálu. Že takový příspěvek má okamžitý efekt, dokládají výsledky z loňského roku: byla obnovena tašková střecha domku vrátného, odstraněna náletová vegetace a prořezány stromy. Opravena byla také všechna poškozená zábradlí,“ řekl Pilati.
Po 16 dnech se brány hradu opět uzavřou. Podle hradního pána potřebuje památka zbytek roku pro sebe – kvůli nezbytným opravám a přípravě dalších etap obnovy.