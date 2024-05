Chci žít podle rodinných hodnot a prospívat lidem, říká šlechtic z Boskovic

„Momentálně trávíme v Boskovicích většinu času – já i moje rodina. Milujeme tohle město, místo a hlavně přírodu. Vídeň pro nás bude vždycky důležitá, ale myslím si, že naším domovem už zůstanou Boskovice,“ povídá pokračovatel šlechtického rodu, jehož kořeny sahají až do 14. století.

Navazujete na aktivity Huga Mensdorffa-Pouillyho. Je právě on pro vás největším vzorem a inspirací?

Strýc Hugo byl výjimečný člověk. Jeho nadšení pro umění a vášeň pro hudbu se nedají vystihnout jinak než jako obrovské. Mám v něm velký vzor a doufám, že bych se jím mohl nechat co nejvíce inspirovat, poučit se od něj a pokusit se mu aspoň přiblížit.

A v jaké pozici tedy sám sebe v Boskovicích vidíte?

Stoprocentně se chci angažovat tak jako on a vynaložím na to maximum svých sil. Sám sebe vnímám jako reprezentanta naší rodiny, jenž chce co nejvíc prospívat městu a jeho obyvatelům, nezapomínat na rodinné hodnoty a právě podle nich žít.