Houpačky v krajině mají úspěch. Místo ničení o ně výletníci pečují

Příští rok houpaček ještě přibude. A s nápady, kde by se mohly objevit, mohou přispět i sami výletníci.

Houpačky v přírodě má „na svědomí“ parta kamarádů z Kyjova. „Před necelými čtyřmi lety jsme se nechali inspirovat neziskovou organizací naOKRAJI, která po celé republice, ale převážně v Čechách, rozvěšuje na vhodné stromy houpačky. I když jsou některé i v okolí Brna, pro nás a pro naše rodiny to bylo daleko. Chtěli jsme je mít blíž,“ vysvětluje Tomáš Kolařík, proč se s přáteli rozhodl instalovat houpačky i do okolí Kyjova.

Za tři letní sezony se díky nim v krajině objevilo už čtrnáct houpaček. Lidé je jednoduše najdou na internetové mapě Rozhoupaná kyjovská krajina. „Snažíme se, aby strom, na který je houpačka zavěšená, byl poblíž turistické trasy tak, aby si k němu lidé mohli udělat pěknou a nenáročnou vycházku. A také aby výhled z houpačky stál za to,“ podotýká Kolařík.

Jenže to s sebou nese úskalí. Třeba v podobě vlastníka stromu. „Někdy se nám nepodaří vypátrat, komu strom nebo pozemek patří. A bez svolení vlastníka nemůžeme podniknout nic. Důležitý je také stav stromu, děláme pravidelné obchůzky s arboristou, který kontroluje, zda je dřevo v pořádku. Nechceme dopustit žádný úraz,“ vysvětluje houpačkový nadšenec.

„Aktuálně nám visí třináct houpaček, jedna je v rekonstrukci. Materiál má jenom omezenou životnost, je potřeba obměňovat lana. Postupně obnovíme všechny houpačky. V krajině zůstávají i přes zimu a na jejich stavu je to znát,“ podotýká Kolařík, který s projektem začal jako dobrovolník.

Protože se rozrůstala nejen rodina houpaček, které mimochodem mají každá své jméno, ale i ta Kolaříkova, času na údržbu mu moc nezbývalo. „Naštěstí mi můj zaměstnavatel, Kyjovské Slovácko v pohybu, vyšlo vstříc, a vzalo houpačky pod sebe. Můžu se tedy o ně starat i v pracovní době,“ těší Kolaříka.

Lidé navrhují nová místa

K běžné údržbě teď Kolaříkovi přibyl další úkol – vytipovat nová vhodná místa, kde by houpačky mohly viset. Přes Kyjovské Slovácko v pohybu oslovil i veřejnost, aby poradila, kde by se houpačky vyjímaly.

„Lidi to chytlo. Zatím se nám sešly asi tři desítky tipů. Většinou je to však tip, kde není známý vlastník. Ale nám to nevadí, čím větší zásobník míst budeme mít, tím lépe se nám bude vybírat,“ říká s tím, že nejlepší stromy pak vyberou s odborníkem a podle domluvy s vlastníkem.

Protože pro pro arboristu je důležité vidět strom v rozpuku, organizace nové houpačky rozvěsí nejdříve v polovině dubna.

„Naším cílem bylo ukázat lidem místa v krajině. Krásné výhledy jsme navíc rozhoupali a rozhoupali jsme taky lidi, co na výlety chodí. Dostáváme spoustu reakcí z vycházek. Na naši dobrovolnou zábavu se v poslední době nabalují další dobrovolnické nápady,“ těší Kolaříka.

V blízkosti houpajících se vyhlídek Akátky, Chrástěnky, Johanky, Májenky či Lesanky lidé mohli v minulosti hledat kešky. A v průběhu podzimu kyjovský Domeček, dům dětí a mládeže, rozmístil k houpačkám úkoly pro děti.

„Moc nás to potěšilo. Výletníky to baví a v době, kdy musí většina z nás zůstávat doma, se nápad na procházku vždycky hodí. Na začátku jsme si mysleli, že houpačky nepřežijí ani jednu sezonu. Že je jednoduše zničí vandalové. Ale naopak. Lidé z vesnic, protože houpačky máme i mimo území Kyjova, se o ně starají, udržují je. A teď navíc se u nich objevil i doprovodný program. A to je skvělé,“ jásá Kolařík.