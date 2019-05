Známý brněnský hotel zruší pasáž, zavře tím průchod fungující 200 let

Když před zhruba třemi roky začala rekonstrukce jednoho z nejznámějších hotelů v Brně – Slovanu, měli památkáři radost. I když budova není památkově chráněná, patří mezi ukázky brněnského funkcionalistického stavitelství a mistrovské kousky architekta Bohuslava Fuchse, který se na návrhu a dispozici budovy z roku 1928 podílel.

Po třech letech oprav, kdy prokoukla fasáda, mají o dalším průběhu pochybnosti. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že Brňané přijdou o zdejší pasáž.

„Viděli jsme projekt na výměnu oken a opravu fasády a průčelí a docela jsme mu fandili. Řekli nám, že odstraní pozdější necitlivou vestavbu a obnoví pasáž, ale teď je průchod zatarasený a uvnitř probíhají čilé stavební práce, o kterých nevíme ani my, ani stavební úřad,“ popsal šéf městského památkového odboru Martin Zedníček.

Právě památkáři a zástupci stavebního úřadu Brna-střed, pod který hotel spadá, se v úterý vydali na terénní prohlídku. Do budovy, která je z obou stran neprodyšně zakrytá dřevodeskami, se ale nedostali.

„Vlastník objektu se z účasti na kontrolní prohlídce omluvil a bez něj se dovnitř naši lidé nedostali,“ uvedla mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Zavření průchodu je pro nás likvidující, stěžují si podnikatelé

Úředníci na místo vyrazí znovu, aby zmapovali, co se tam děje. „Stavební povolení bylo vydáno na výměnu oken a opravu fasády domu, ale dostali jsme podnět od občanů, že v domě probíhají i jiné stavební práce než jen udržovací,“ poznamenala mluvčí.

Na situaci před časem upozornili obyvatelé z ulic Mezírka a Mášova, kteří průchod používali. Spojili se s jihomoravským zastupitelem, bývalým radním Brna-střed (Žít Brno) a milovníkem památek Michalem Doleželem.

„Byl jsem se tam podívat a škvírou pode dveřmi vyfotil, že tam vznikla nějaká stěna, proto jsem podal podnět ke stavebnímu úřadu a po neuskutečněné schůzce i na stavební policii. Po více jak dvou stech letech spojení mezi ulicí Mezírka a Lidická zanikne. Majitel sázel na to, že dokončí černou stavbu bez povšimnutí a poté si ji dodatečně zlegalizuje. O tom, že mizí Fuchsovy autentické detaily, ani nemluvě,“ burcuje Doležel.

Současně místní obyvatelé sepsali petici. A přidali se k nim i drobní podnikatelé, kteří mají v zadním traktu hotelu provozovny.

„Šla jsem sem do nájmu s tím, že pasáž po opravě zase otevřou a začnou kolem proudit zákazníci, a teď se dovídám, že průchozí nebude. Pro mě je to likvidující, protože ostatní provozovny mají třeba své stálé zákazníky, ale já potřebuji i cizí lidi z ulice,“ posteskla si majitelka butiku s textilem Michaela Karmazín, která šla do místního kadeřnictví podepsat petici.

Podobně je na tom i kosmetické studio Leny v suterénu domu přes chodbu. „Tím, že sem postavili stěnu, nám úplně odřízli denní světlo, takže jsme tu jako v kobce. Jednala jsem s majitelem, ale řekl, že stěnu postavil kvůli hasičům a že ten kousek pasáže je jeho, takže žádné kompenzace nebudou. Tak nevím, co s tím,“ poznamenala majitelka salonu Lenka Navrátilová.

Místo pasáže vznikne kongresový sál

Vedení hotelu tvrdí, že nic nelegálního se neděje, ale opravy trvaly déle, změnila se situace na trhu a bylo nutné se jí přizpůsobit. Místo pasáže tedy vznikne kongresový sál.

Podle ředitele hotelu Martina Benady měl být hotel původně zaměřený hlavně na gastronomii a uvažovalo se i o otevření pasáže, ale pak se situace vyvinula jinak.

„Zjistili jsme, že neseženeme kvalifikované lidi, navíc je dnes velkým trendem kongresová turistika a hotel je pro ni víc než vhodný. Jsme v centru, kousek od Lužánek, máme k dispozici garáže i prostory,“ říká Benada.

Podle něj nebylo nikdy definitivně rozhodnuté, jak přesně bude hotel uspořádaný. „Finální podoba se uzavírala nyní a předběžnou dohodu jsme s okolními obyvateli měli. Možná byla komunikace trochu nešťastná,“ podotkl Benada.

Průchodnost bude podle něj zajištěná pro ty, kdo budou využívat garáže, to znamená pro hotelové hosty a částečně i veřejnost. „Je třeba respektovat to, že se jedná o soukromý pozemek, který neměl nikdy věcné břemeno průchodu. Neříkáme, že to bude hermeticky uzavřené, ale musíme mít pod kontrolou, co se uvnitř děje, “ podotkl Benada.

Vnitřní podobu ovlivnit nemůžeme, podotýká památkář

Na otázku, jestli na současné stavební úpravy existuje platné povolení, odpověděl: „Jsem odpovědný za chod hotelu, ne za rekonstrukci, ale věřím, že je vše v pořádku a že s úřady komunikujeme. O tom, že jsme tam úředníky na kontrolu nepustili, nevím. Ale je to stavba, která má nějaký režim. Předpokládám, že se s majiteli domluvili na jiném termínu,“ doplnil Benada.

Podle Zedníčka k památkářům dorazila další dokumentace a žádost o souhlasné stanovisko s opravami. Hotel totiž leží v městské památkové zóně, pro niž platí mírnější pravidla ochrany, například právě ve vztahu k průčelí, fasádě a výšce budov.

Podle něj by bylo pěkné oživit v původní podobě hotel, který patřil k nejmodernějším a měl velmi věhlasnou klientelu, například i Divadlo Voskovce a Wericha. Vznikla v něm například i jedna z nejslavnějších skladeb Jiřího Ježka Bugatti step, inspirovaná Velkou cenou, kterou vyhrál neméně slavný host hotelu Luis Chiron.

„Vnitřní podobu budovy ani to, zda tam pasáž bude, nebo ne, však ovlivnit nemůžeme,“ poznamenal Zedníček.

Majitelé chtějí hotel otevřít v létě a do plného provozu jej „vypustí“ na podzim. Paradoxem je, že se po desítkách let vrací ke svému prvorepublikovému názvu Passage. Zřejmě však bez pasáže.