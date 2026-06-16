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Podnikatel známý ze Zrádců prodává hotel, manželka na videu neotřele láká na koupi

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Podnikatel Jan Vlachynský prodává zámecký hotel ve Vranově nad Dyjí. Ambiciózní vize vzaly za své. | foto: koláž iDNES David Votruba

Oldřich Haluza
  15:27
Měl se proměnit v unikátní Grandhotel Sluchátko a lákat hosty na zážitky, jaké jinde nezažijí. Po pěti letech ale Lidi z Baru v čele s podnikatelem Janem Vlachynským známým z televizní show Zrádci bývalý zámecký hotel ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku prodávají. Přiznávají, že si ukousli příliš velké sousto.

Brněnská gastronomická skupina Lidi z Baru má v jihomoravské metropoli vyhlášený Bar, který neexistuje a několik dalších gastroprovozů jako Super Panda Circus nebo 4pokoje. Provozuje také zážitkový hotel Anybody.

Hotel ve Vranově nad Dyjí, který následně přejmenovali na Grandhotel Sluchátko, koupili Lidi z Baru v roce 2021. Původní plány byly ambiciózní. Resort měl hostům nabídnout zážitek postavený na příběhu fiktivního hotelu zhruba z počátku minulého století, kde se scházeli umělci, intelektuálové a společenská elita.

„Starej koupil obrovskej hotel, kterej chtěl zrekonstruovat, abych tady mohla mít svoje letní sídlo. Ale došly mu prachy.“

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