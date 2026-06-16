Brněnská gastronomická skupina Lidi z Baru má v jihomoravské metropoli vyhlášený Bar, který neexistuje a několik dalších gastroprovozů jako Super Panda Circus nebo 4pokoje. Provozuje také zážitkový hotel Anybody.
Hotel ve Vranově nad Dyjí, který následně přejmenovali na Grandhotel Sluchátko, koupili Lidi z Baru v roce 2021. Původní plány byly ambiciózní. Resort měl hostům nabídnout zážitek postavený na příběhu fiktivního hotelu zhruba z počátku minulého století, kde se scházeli umělci, intelektuálové a společenská elita.
„Starej koupil obrovskej hotel, kterej chtěl zrekonstruovat, abych tady mohla mít svoje letní sídlo. Ale došly mu prachy.“