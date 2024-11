Nejluxusnější hotel v Brně mění majitele, chce být jedničkou na celé Moravě

Barceló Brno Palace, který leží na Šilingrově náměstí přímo v historickém centru města, se chlubí pěti hvězdičkami od roku 2016. Nejluxusnější hotel Brna si zakládá na noblesnosti, vkusně sladěných interiérech a diskrétním personálu.

Zatímco čelní strana s vchodem je pro kolemjdoucí poměrně nenápadná, dvorana za ní přímo impozantní. Má plochu okolo 250 metrů čtverečních a ve výšce 22 metrů se nad ní klene střecha ze skleněných tabulí. V hotelu, který dosud spadal do mezinárodní sítě Barceló, se nachází 119 pokojů a apartmánů, moderní konferenční prostory, restaurace, wellness centrum a fitness.

Nově bude patřit do sítě Czech Inn Hotels. „Mou ambicí je přinést do mého rodného města skutečnou pětihvězdu. Proto je akvizice tohoto nádherného hotelu pro mě srdeční záležitostí. Je to klenot v samotném centru města, proto hotel nemůže mít jiný cíl než být jedničkou na celé Moravě,“ oznamuje zakladatel a majitel skupiny Jaroslav Svoboda.

Cenu transakce zúčastněné strany nezveřejnily. Hotel se zřejmě přejmenuje na Czech Inn Palace.

Pro zmíněnou síť jde už o třetí letošní nákup velkého, významného hotelu v Česku. V dubnu získala Grand hotel Prague Towers, dříve známý pod názvem Corinthia Prague, a během podzimu také Wellness Hotel Step u pražské O 2 areny.

V Brně už skupina provozuje hotel Cosmopolitan Bobycentrum. „V Brně je málo hotelů. Třeba v Praze, kde jich máme nejvíc, je obrovská nabídka. Sice je tam i velká poptávka, ale nabídka je podstatně vyšší. Jsme zvyklí na velkou konkurenci a tady tak velká není,“ uvedl Svoboda v loňském rozhovoru pro MF DNES.

Skupina Czech Inn Hotels zahrnuje 26 tuzemských hotelů s více než sedmi tisíci lůžky, v roce 2024 ubytuje přes dva miliony hostů. Do sítě spadají také ubytovací zařízení v Portugalsku a Gruzii.