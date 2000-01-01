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Krásné dívky patří neodmyslitelně k Velké ceně silničních motocyklů. Při víkendových závodech na Masarykově okruhu v Brně bylo vidět mladé dámy v sexy outfitech a s deštníky proti ostrému slunci. Podívejte se, jak je zachytil fotoreportér iDNES.cz.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Během závodů nachodí po paddocku i další částech okruhu klidně kilometry, a to často na podpatcích.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mezi usměvavými dívkami se stejně jako v roce 2025 objevila i brněnská modelka Tereza Blaťáková.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vybrat správnou hostesku, „umbrella girl“, není jen tak. Jak říká Blaťáková, musí být i dostatečně vysoká, aby mohla slunečník držet nad jezdcem, jehož motorka je na stojanu a tedy ve vyvýšené pozici.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Deštník, respektive slunečník, a tričko nebo top s logem sponzora, to je hlavní výbava.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA