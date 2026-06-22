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Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...
Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni
Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na...
Nález munice paralyzoval centrum Brna. Lidé se evakuovali, zastavily se i vlaky
Nález munice z druhé světové války omezil v pondělí dopoledne život v centru Brna. Na staveništi poblíž hlavního nádraží objevili dělníci pumu. Kolem 13. hodiny policisté informovali, že pyrotechnik...
Pět let od katastrofy. Je to pořád v nás, zní z oblastí zasažených tornádem
Poničené kostely, domy bez střech a ulice plné trosek. Tak vypadal jih Moravy po ničivém tornádu, které se oblastí prohnalo 24. června 2021. O pět let později jsou Hrušky, Moravská Nová Ves,...
Soud se zastal správce hřiště viněného z úmrtí chlapce. Obhájce cupoval radnici
Okresní soud zprostil obžaloby Luboše Nováka stíhaného kvůli předloňské smrti dvanáctiletého chlapce v Břeclavi. Na hřišti uvnitř sídliště Na Valtické na školáka spadla branka. Tehdejšímu...
V Brně odložili rozhodnutí o prodeji Lužánek Zbrojovce, bude mimořádné zasedání
Zastupitelé Brna dnes projednávali ostře sledovaný prodej zchátralého stadionu za Lužánkami. Hned na počátku schůze však brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) navrhla, aby se o věci nejednalo....
Kárný senát zrušil výtku vůči žalobkyni Lastovecké z bitcoinové kauzy
Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou...
Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly
Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...
Na jižní Moravě začínají žně. Kvůli suchu budou menší výnosy, říkají zemědělci
V úterý vyjedou zemědělci na první letošní sklizně. Jak řekl iDNES.cz předseda Zemědělského družstva Bulhary na Břeclavsku Antonín Osička, zatím se jenom spíš čistily uschlé kousky ječmenů, v úterý...
Městské veletrhy v Brně se chovaly jako soukromník, úřad je za to potrestal
Jediným majitelem společnosti Veletrhy Brno je město, přesto na zakázku za více než dvacet milionů nevypsala veřejnou soutěž, jak by měla jako veřejný zadavatel, ale přidělila ji napřímo oslovené...
Odhad říká téměř půl miliardy, Zbrojovka za parcely na nový stadion nabízí jen půlku
V Brně se schyluje k ostře sledovanému prodeji zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Jen den před projednáváním na schůzi zastupitelů vydal klub...
Sloučená muzea ponesou jméno objevitele Věstonické venuše, záměr dál budí spory
Jedna společná kulturní instituce místo dvou samostatných vznikne od příštího roku v okrese Blansko. Zatímco dosud fungovaly Muzeum Blanenska a Muzeum regionu Boskovicka samostatně, nově je...
V jeden den a ve velké hale. Jihlava bude hostit basketbalový boj o nejvyšší příčky
O vítězkách Ženské basketbalové ligy (ŽBL) a držitelkách bronzu rozhodne v příští sezoně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé soutěže uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě v...
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OBRAZEM: Vnadné hostesky rozzářily brněnskou MotoGP nejen svými úsměvy
Krásné dívky patří neodmyslitelně k Velké ceně silničních motocyklů. Při víkendových závodech na Masarykově okruhu v Brně bylo vidět mladé dámy v sexy outfitech a s deštníky proti ostrému slunci....
Festival, který pozval do Brna sudetské Němce, dostal cenu za porozumění
Festival Meeting Brno, který letos do Česka pozval sudetské Němce, získal ocenění za přínos k porozumění mezi národy. Zástupci festivalu v sobotu v prostorách bavorského zemského parlamentu převzali...