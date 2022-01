Brněnskou vilu krále plísňových džínů Hošny přestavují na kanceláře

Jeden z důkazů mamonu Rudolfa Hošny, někdejší vila v Pisárkách, nyní symbolicky ožívá. Po letech chátrání ji nový vlastník přestavuje.

Rudolf Hošna, zprvu úspěšný podnikatel 90. let, se však do povědomí lidí nakonec zapsal coby brněnský boss a kriminálník odsouzený za zpronevěru. Působil výstředně, občas nosil červené sako a dlouhé vlasy svázané do culíku.

„Byl to takový brněnský Ivan Jonák (pražský kontroverzní podnikatel odsouzený za objednávku vraždy manželky, pozn. red.), rád se ukazoval v novinách. Měl pocit, že je slavný, a chtěl být patřičně vidět,“ vypráví bývalý novinář Petr Knötig, jenž se v devadesátých letech v jihomoravské redakci MF DNES specializoval na krimi.

Osudným se Hošnovi stal obchod s auty. V roce 1993 přeprodal více než stovku škodovek, nicméně mladoboleslavské automobilce nezaplatil další závazky. Celkově firmě způsobil škodu ve výši 25 milionů korun. Byl odsouzen na osm a půl roku, uprchl na Slovensko. Nakonec do vězení nastoupil až v roce 2006, zhruba v půlce trestu vyšel na svobodu s podmínkou.

„Měl jsem možnost se s ním pak sejít, plánovali jsme rozhovor. Choval se opět jako boss. Snažil se mi vnutit dvouměsíční pobyt v Americe za to, že napíšu text tak, jak chtěl on,“ vzpomíná Knötig.

Hošna, jenž na aktuální dotazy redakce nereagoval, odešel velmi brzy po propuštění na Slovensko. O svou vilu nad Pisáreckým tunelem, kterou přestavěl ve stylu podnikatelského baroka a vybudoval v ní bazén, přišel v insolvenčním řízení.

Budova, jež hostila třeba Ivetu Bartošovou nebo Pavola Haberu a jejímž symbolem se stalo točité schodiště se zábradlím obloženým kůží, zchátrala, vyhořela a oblíbili si ji bezdomovci.

To se však změní. Po dvou dekádách úpadku dostane dům nový kabát. Vlastník, firma Draco Capital, jejímž akcionářem je brněnský miliardář Igor Fait, jej plánuje přetvořit v kancelářský prostor.

„Co se týká zdí a konstrukcí, snažíme se zachovat vše, co je možné. Ovšem záleží na staticích,“ říká architekt Tomáš Rusín z Atelieru RAW.

Ve hře je i otevření parku u vily veřejnosti. „Vede k ní neudržovaná cesta. Chceme ji zpevnit a přidat osvětlení. K domu tak vznikne bezpečný přístup,“ dodává Rusín. Trasa by pak měla návštěvníky přivést k pěšinkám, jež směřují do pisáreckého lesoparku. Cena proměny zatím známá není.