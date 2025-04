Do jezírka sjel Honzík na odrážedle ve chvilce nepozornosti dospělých a topil se. „Byli jsme na víkendu rodičů s dětmi. Šla jsem dělat svačiny, protože jsme se připravovali na výlet. Na Honzíka v tu chvíli dohlížel někdo jiný,“ říká maminka malého chlapce.

Když se vrátila, začala svého syna hledat. „Měla jsem obrovský strach, netušila jsem, kde je,“ svěřuje se. Honzíka vylovili z vody a ihned začali s resuscitací. „Jeho stav byl opravdu vážný, do Fakultní nemocnice Brno byl převezen vrtulníkem,“ popisuje tatínek.

Na ARO ležel chlapec v kómatu dva měsíce, nevědělo se, zda vůbec přežije. Po třech dnech lékaři Honzíka odpojili od dýchacího přístroje a od té doby již zvládá dýchat sám.

„V jednu chvíli i otevřel oči a podíval se na mě, to byl moc šťastný okamžik,“ zmiňuje maminka. Poté ale přišlo opět zhoršení. Honzík prodělával silné křeče a jídlo musel přijímat trubičkou zavedenou přímo do břicha.

Lékaři mu stanovili syndrom areaktivní bdělosti. „Je to stav, kdy tělo sice funguje, ale mozek ne,“ vysvětluje žena.

Doktoři malému pacientovi nedávali velké šance. „Řekli nám, že zlepšení v podstatě není možné, a že do deseti let zemře na celkové selhání organismu,“ vysvětluje otec.

Rodina se ale rozhodla udělat maximum pro to, aby měl Honzík kvalitní život a jeho stav se zlepšil. Chlapec tak podstupuje náročné rehabilitace, čtyřikrát denně cvičí Vojtovu metodu, až pět hodin denně stráví na laserové terapii. „K tomu podstupujeme ještě ponory v hyperbarické komoře a aplikaci kmenových buněk,“ doplňuje maminka.

Shání peníze na laserovou terapii v Americe

Téměř pět let od tragické události a díky práci rodiny a lékařů již Honzík dnes není v kómatu, jí ústy, leze po čtyřech a s pomocí dokáže i stát. „Byl to velký kus práce, ale nekončíme. Věříme, že Honzík bude znovu i mluvit,“ doufají rodiče.

Nejen odhodlání, ale i spousta peněz byla potřeba k tomu, aby byl chlapec tam, kde je teď. „Největší pokroky začal Honzík dělat díky transfuzím pupečníkové krve s kmenovými buňkami a ponorům v hyperbarické komoře. To jsou samozřejmě velice drahé léčebné metody,“ míní žena.

Při pohledu na to, jaké dělá chlapec pokroky, lékaři konstatovali, že pokud bude léčba a rehabilitace pokračovat stejným tempem, může se do velké míry uzdravit. „Teď sháníme peníze na laserovou terapii v Americe, aplikaci kmenových buněk na Slovensku a pravidelné rehabilitace. Dohromady je to 6 720 124 korun. Budeme moc vděční za každou korunu,“ říkají Honzíkovi rodiče.

Lidé mohou na léčbu chlapce přispět na transparentní účet 1117771700/5500 pod variabilním symbolem 7878.