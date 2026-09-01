Obcí se řítil víc jak stotřicítkou. Řidič pozitivní na drogy přišel o auto i motorku

Když se policejní hlídka pokusila motorkáře zastavit, muž na výzvy nereagoval. Před stavbou objel kolonu vozidel stojících na červenou a na železničním přejezdu předjel další vůz.
„Obcí při tom projížděl rychlostí převyšující nejvyšší povolenou rychlost na dálnici,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Vysokou rychlostí dosahující téměř 200 km/hod pak motorkář ujížděl na Dubňany. „Opakovaně přejížděl do protisměru a riskantní jízdou ohrožoval především sám sebe. Naštěstí bylo ráno a provoz na silnici byl minimální, takže se nikomu nic nestalo,“ poznamenal Vala.
Při snaze sjet u Dubňan z vozovky motorkář několikrát zavrávoral. Zřejmě jen shodou náhod nespadl. Následně se policistům podařilo jej zablokovat. Událost se tak obešla bez dopravní nehody a zranění.
Policisté záhy zjistili, že muž má až do roku 2028 zákaz řízení a motocykl propadlou technickou kontrolu. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, orientační test na drogy však vyšel pozitivně, a to na THC, amfetaminy a metamfetaminy.
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Motorkář při zběsilém ujíždění před policisty narazil do auta s ženou a dítětem
Stejný muž už přitom policistům ujížděl i v minulosti. Například letos v dubnu se snažil v autě zmizet přes les poblíž Dubňan. Tehdy o vůz přišel.
Stejný trest jej postihl i tentokrát. Policisté jeho motorku zabavili a o jejím dalším osudu rozhodne soud. Jednou z variant je propadnutí státu. Motorkář je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.