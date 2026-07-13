Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům

Autor: ,
  13:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií
Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a venkovní voliéry pro holuby, kteří se kvůli zdravotnímu stavu již nemohou vrátit do volné přírody. V tiskové zprávě to uvedla nezisková organizace Institut na ochranu holubů, která za projektem stojí.

Podle Institutu potřebuje denně záchranu mnoho městských holubů. Je však nedostatek stanic, které by jim byly ochotny poskytnout pomoc, uvedla organizace.

Holubník v Brně už opeřenci zabydleli, správci jim vajíčka nahrazují atrapami

„Nepovažují se za domácí, ale ani divoká zvířata, a proto mnoho záchranných stanic pro volně žijící živočichy pro ně buď nemá místo, nebo je péče omezená a hrozí i eutanázie,“ uvedla organizace.

V první etapě, která by měla být hotová v létě, najde v centru domov až tisíc holubů. Postupně by jej chtěla organizace rozšiřovat, do budoucna by tak mohlo vzniknout zázemí až pro deset tisíc ptáků.

Holubi přelétávají nad vojenským holubníkem francouzské armády.
Holubi jsou neustále trénováni a udržováni v kondici.
Za východu slunce odstartovalo 30 tisíc poštovních holubů z letiště Krajková-Květná k soutěži Katovický memoriál. (11. června 2023)
Seržant Sylvain se stará i o mláďata.
13 fotografií

Součástí by mohl být zasíťovaný prostor, který by umožnil holubům bezpečně létat. Na stavbu centra plynou peníze z veřejných sbírek a materiálních darů, podílejí se na něm dobrovolníci.

V Brně hlídkují aktivisté, vadí jim odchyt holubů a jejich „předhození“ dravcům

Za vznikem Institutu na ochranu holubů jsou Světlana Vávrová a Veronika Petráková, které se záchraně holubů věnují několik let. Spolupracují s veterináři, zaměřují se na poznávání holubích nemocí nebo šíření osvěty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....

Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...

Při požáru domu v Brně se zranili dva hasiči. Škody budou milionové

Hasiči zasahovali u požáru v Brně-Bystrci. (6. července 2026)

Hasiči v pondělí dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru, informovali na...

Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům

Holubi přelétávají nad vojenským holubníkem francouzské armády.

Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a...

13. července 2026  13:42

Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

ilustrační snímek

Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové...

13. července 2026  13:14

Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty

Chytali jsme jak klasickou tak vertikální přívlačí. Klasika ale jednoznačně...

Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu...

13. července 2026  11:34

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

13. července 2026

Punkevní jeskyně vábí na krápníky i loďky, příliš početné výpravy však místy vadí

Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...

Více než 200 tisíc lidí si každý rok prohlédne hlavní tahák Moravského krasu. Punkevní jeskyně lákají na pestrou krápníkovou výzdobu i plavbu na lodičkách. Jen skupiny turistů jsou někdy příliš...

13. července 2026  6:31

Děti jsou houby. A sbor jim nahrazuje logopedii, říká brněnská sbormistryně

Deset let působí na scéně brněnský dětský sbor Bystroušek. Má i dva přípravné...

Před deseti lety začínala s patnácti dětmi v mateřské škole. Dnes vede Eva Kalousková dětský sbor Bystroušek, který sdružuje okolo 140 zpěváků a patří k výrazným brněnským souborům. Nedávné ocenění z...

12. července 2026  11:24

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

11. července 2026  20:54,  aktualizováno  12. 7. 9:56

Auta, vedro, rock’n’roll: Veteranfestu ve Slavkově vybrali termín na letišti

Aero 662 (1932)

Poslední červnová sobota už více než tři desetiletí patří ve Slavkově u Brna příznivcům historických automobilů a motocyklů. Ani letošní ročník Veteranfestu nebyl výjimkou. Přestože jej výrazně...

12. července 2026

Hledači vynesli nalezenou nevybuchlou munici na pláž, kde byly desítky lidí

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na...

11. července 2026  18:44

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

11. července 2026  11:14

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Vyprahlá jižní Morava se zmítá v požárech, zlepšení situace je v nedohlednu

Jižní Morava se kvůli vedrům potýká s enormním množstvím požárů. Hasiči...

Jihomoravští hasiči v posledních dnech téměř nepřetržitě přejíždějí od jednoho požáru ke druhému. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu, vysokým teplotám a větru přibývá hlavně požárů polí a lesů. Výstraha...

10. července 2026  15:55

Bránu brněnského nováčka obsadí zřejmě Stoppen. Kde Artis vezme kladivo na hrot?

Olomoucký brankář Tadeáš Stoppen inkasuje žlutou kartu za zdržování hry poté,...

Není čas, zato možností hromada. Fotbalový Artis Brno po administrativním postupu hledá zapomenuté klenoty na trhu a navyšuje své šance, aby mohl zdárně sekundovat prvoligovým soupeřům.

10. července 2026  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.