Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům

Podle Institutu potřebuje denně záchranu mnoho městských holubů. Je však nedostatek stanic, které by jim byly ochotny poskytnout pomoc, uvedla organizace.
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„Nepovažují se za domácí, ale ani divoká zvířata, a proto mnoho záchranných stanic pro volně žijící živočichy pro ně buď nemá místo, nebo je péče omezená a hrozí i eutanázie,“ uvedla organizace.
V první etapě, která by měla být hotová v létě, najde v centru domov až tisíc holubů. Postupně by jej chtěla organizace rozšiřovat, do budoucna by tak mohlo vzniknout zázemí až pro deset tisíc ptáků.
Součástí by mohl být zasíťovaný prostor, který by umožnil holubům bezpečně létat. Na stavbu centra plynou peníze z veřejných sbírek a materiálních darů, podílejí se na něm dobrovolníci.
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Za vznikem Institutu na ochranu holubů jsou Světlana Vávrová a Veronika Petráková, které se záchraně holubů věnují několik let. Spolupracují s veterináři, zaměřují se na poznávání holubích nemocí nebo šíření osvěty.