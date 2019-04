Výstaviště prodá čtyřhvězdičkový hotel. Peníze použijí na stavbu pavilonu

I když loni ke konci roku šéf městské firmy Veletrhy Brno Jiří Kuliš hovořil o tom, že projekt nového pavilonu za stovky milionů se odkládá kvůli penězům a také kvůli sporům s památkáři, dnes se zdá, že se ledy hnuly. Vedení společnosti totiž našlo cestu, jak peníze sehnat. Pomoci má prodej většinového podílu v dceřiné společnosti Brno Inn, která v licenci provozuje luxusní hotel Holiday Inn v těsném sousedství výstaviště. Ten byl postaven zhruba před dvaceti lety jako zázemí pro byznysmeny a návštěvníky veletrhů.

„O prodeji přemýšlíme už od roku 2012 a teď si myslíme, že nastal vhodný čas. Provozování hotelu není naše parketa a rádi bychom se věnovali rozvoji výstavnictví. V horizontu dvou či tří let budeme potřebovat na investice 700 až 800 milionů korun a ty musíme sehnat. Z ekonomického hlediska jsme schopni peníze z hotelu lépe zužitkovat,“ vysvětlil Kuliš.



Veletrhy potřebují peníze i přesto, že si společnost v posledním roce stála velmi dobře. „Dosáhli jsme zisku 130 milionů korun, areál navštívilo milion a čtvrt lidí. Nejvíce za posledních deset či jedenáct let. Byl to mimořádný rok ve všech směrech i díky výročím výstaviště, Mezinárodního strojírenského veletrhu a Československa. A akce jako Olympijský park, výstava Alfonse Muchy nebo festival Re:publika přivedly do areálu zhruba 450 tisíc lidí,“ popsal Kuliš.

Kolik by z prodeje chtěly Veletrhy získat, odmítl ředitel upřesnit, ale rozhodně nepůjde o malé peníze. Čtyřhvězdičkový kongresový hotel v Křížkovského ulici s kapacitou 400 lůžek, kongresovými sály, restaurací a dalšími službami pro zákazníky patří mezi nejluxusnější v Brně a má hodnotu v řádech stovek milionů korun.

Zájemce už výstaviště má

Ve společnosti Brno Inn, která má podle rejstříku základní kapitál 240 milionů korun, mají Veletrhy tři čtvrtiny, zbytek pak společnost Českomoravská investiční. Podle výroční zprávy za rok 2018 se zisk hotelu pohybuje pod čtyřmi miliony korun, rok předtím byl o zhruba dva miliony vyšší. Kuliš doufá, že investice do modernizace výstaviště vynese mnohem víc.

Ze zájemců se jeví nejnadějněji investiční skupina CPI Hotels realitního magnáta Radovana Vítka, která provozuje například hotely Clarion. „Chtějí do Brna a jedna z jejich linií se zaměřuje právě na kongresové hotely, takže náš hotel zapadá do jejich plánu. A my si zase myslíme, že nám mohou do Brna přivést další skupinu zákazníků, kteří k nám zatím nejezdí,“ poznamenal Kuliš. Rád by prodej uzavřel ještě letos. Za vedení města sedí v představenstvu brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Mám veškeré informace o zamýšleném prodeji a podporuji jej,“ poznamenala.

O tom, že o Brno má společnost CPI Hotels enormní zájem, svědčí i to, že už loni na jaře oznámila, že na Dornychu postaví hotel s multifunkčním kongresovým sálem s kapacitou 800 lidí. „V tuto chvíli probíhají archeologické vykopávky a rádi bychom hotel postavili do tří let,“ poznamenal mluvčí společnosti Jakub Jelen. K jednání o koupi hotelu u výstaviště nic bližšího neřekl. „Vždy zvažujeme každou zajímavou investiční příležitost,“ uvedl Jelen.

V plánu jsou i rekonstrukce

Další z věcí, která se „hnula“ kolem nového pavilonu, je vyjednávání s památkáři. Ti nesouhlasí s tím, aby byla nová stavba spojena s proskleným třípodlažním pavilonem C z roku 1959 přímo stěnou a konkurovala mu výškou. „Snažíme se dohodnout. Přemýšlíme, že bychom pavilony spojili krčkem. Teď jen jde o to, jak daleko by od sebe měly být,“ upřesnil Kuliš. I toto jednání by rád ukončil do poloviny roku. To potvrzuje i šéf jihomoravských památkářů Zdeněk Vácha. „Jednáme a je tam vůle se dohodnout,“ podotkl Vácha.

I když obě zásadní věci dopadnou dobře, čekají Veletrhy ještě další nemalé investice. Druhou největší je rekonstrukce pavilonu B z roku 1958, která by měla přijít na zhruba 200 milionů, a desítky milionů bude stát nové skladové hospodářství. I s jeho přestavbou výstaviště počítá. Teď ji ale musí urychlit kvůli plánované multifunkční hale pro brněnskou Kometu. Už je jasné, že by měla stát v západní části výstaviště za pavilonem Z do roku 2023, pokud chce město ještě v roce 2024 stihnout mistrovství světa v hokeji.

„Všechny plánované stavby musíme zkoordinovat, abychom neproměnili výstaviště ve staveniště. To musí fungovat dál,“ dodal Kuliš.