Brno chce šampionát, ale hala pořád nikde. Na přípravy je nejvyšší čas

Ani letos čeští hokejisté na mistrovství světa na nejcennější kov nedosáhli. Pokud se jim to nepodaří dřív, za pět let se o to pokusí v domácím prostředí. Definitivně je totiž potvrzené české pořadatelství světového šampionátu v roce 2024.

K tomuto roku se už několik měsíců upíná i vedení Brna, které do té doby hodlá postavit novou hokejovou arénu pro dvanáct tisíc diváků v areálu výstaviště za pavilonem Z.

„Věříme, že stihneme halu dokončit tak, aby se v ní mohlo mistrovství světa v roce 2024 uskutečnit,“ prohlásila už v únoru brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Oficiálně jsou v přihlášce jako pořadatelská města uvedeny Praha a Ostrava, kde se šampionát hrál v letech 2015 a 2004. Brno na listině být nemůže, protože stadion stále nestojí.

„Jestliže do té doby vyroste, musíme rozhodnout, jestli k Praze dáme Ostravu, nebo Brno,“ sdělil generální sekretář Českého hokeje Martin Urban s tím, že osobně by šampionát uvítal právě v Brně.

Je to napjatý termín, ale dá se stihnout, věří manažer stavby

Otázka termínu výstavby hokejové haly je tak pro mistrovství světa na jihu Moravy klíčová. Od únorového prohlášení primátorky však vedení Brna další krok zatím neudělalo. Připravuje sice studie, ale dosud není jasné, kdo vlastně bude investorem a z jakých peněz zaplatí 1,4 miliardy korun na výstavbu.

A dále také kdo pak bude arénu provozovat. „Odborný poradce nyní vytváří analýzu možných modelů a my poté vybereme ten nejvhodnější. Do 30. června bychom rádi rozhodli o investorovi,“ přiblížila Vaňková pro MF DNES – tedy zda to bude přímo Brno, nebo se tak stane prostřednictvím nově vytvořené firmy více veřejných institucí.

Na krok politiků už netrpělivě čeká projektový manažer stavby Luděk Borový, jenž je i šéfem městské firmy Brněnské komunikace. Až poté může začít hledat projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci pro nutná povolení.

Žádost o územní rozhodnutí přitom chce město podat už v lednu příštího roku. „Je to napjatý termín, ale dá se stihnout. První část projektové dokumentace je především o tvaru a objemu budovy,“ řekl Borový.

Na konci příštího roku chce mít kompletní dokumentaci a všechna povolení tak, aby na jaře 2021 dělníci mohli kopnout do země. „V roce 2023 by pak nová hala byla v provozu,“ prohlásil Borový.

V Brně se mistrovství světa hrálo jen v roce 1959

Tento rok jako mezní pro světový šampionát v květnu 2024 označuje i podnikatel Tomáš Halas, jehož firmy staví a provozují zimní stadiony. Dnes je podle něj za minutu dvanáct, jestli má aréna stát včas, termín však stále vidí jako reálný. Dle jeho názoru záleží jen na politicích, zda nepromarní možnost přivítat v Brně událost, která se v Česku ukáže zhruba jednou za desetiletí.

Termíny, které je třeba stihnout červen 2019 – verdikt vedení Brna o tom, kdo se stane investorem nové multifunkční arény

– verdikt vedení Brna o tom, kdo se stane investorem nové multifunkční arény druhá půlka roku 2019 – soutěž na zpracovatele projektu a vypracování první části dokumentace

– soutěž na zpracovatele projektu a vypracování první části dokumentace leden 2020 – podání žádosti o územní rozhodnutí

– podání žádosti o územní rozhodnutí rok 2020 – zpracování dalších částí projektu, výběr stavební firmy

– zpracování dalších částí projektu, výběr stavební firmy jaro 2021 – zahájení stavby

– zahájení stavby rok 2023 – zprovoznění haly

– zprovoznění haly květen 2024 – mistrovství světa

„Jestli do konce roku nerozhodnou o soutěži na zpracování projektu a o tom, kdo co bude platit, už to není možné stihnout,“ varoval Halas a upozornil na zákonné lhůty při získávání veškerých povolení a také u veřejných soutěží „Čas lze zkrátit jedině teď. Na stavbě už ho neušetříte, tam jsou dané technologické postupy,“ dodal Halas.

S oznámením, že šampionát uspořádá Česko, má na politiky větší páku i Libor Zábranský, majitel Komety, která v aréně najde domácí zázemí. „Vnímáme obrovský zájem fanoušků o Kometu. Multifunkční hala na výstavišti posune nejen brněnský hokej, ale i kulturu na novou úroveň,“ tvrdí Zábranský.

O nové aréně však vážně mluví nejméně od roku 2015. Podle tehdejších plánů měli hokejisté Komety už loni bruslit za Lužánkami, kde v minulosti stadion stál a kde slavný klub získal jedenáct titulů.

Právě tam se konalo dosud jediné mistrovství světa v Brně, a to v roce 1959. Tehdy se po ledě proháněli hráči USA, Sovětského svazu, Norska a NDR. I v případě roku 2024 je už předem jasné, že zde Češi – stejně jako v Ostravě – nenastoupí. Naopak se dají očekávat nájezdy fanoušků ze Slovenska.

Na ně i další turisty je Brno z hlediska ubytovací kapacity a stravovacích služeb připraveno. „Pravidelně si to ověřujeme v době velkých mezinárodních veletrhů, nápor fanoušků město také zvládá začátkem srpna při MotoGP,“ řekla mluvčí turistického informačního centra Adéla Nováková.