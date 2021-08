Na sportovní haly chce Brno 600 milionů. Tolik nedostanete, zní od státu

Na plánovanou atletickou halu v bohunickém kampusu odhadem za 850 milionů a také hokejovou arénu na brněnském výstavišti za 3,3 miliardy chce Brno získat dohromady na dotacích od státu 600 milionů korun. Na každý sportovní stánek polovinu z této sumy.

Ačkoli bude město žádosti teprve podávat, Národní sportovní agentura (NSA) už teď do Brna vzkazuje, že takto vysokou sumu jihomoravská metropole nedostane.



„Není jakkoli pravděpodobné, že by z 900 milionů v dotačním programu, které jsou určeny pro celou Českou republiku, šlo 600 milionů do Brna. To by znamenalo, že pro dalších třináct regionů by zbývalo 300 milionů,“ prohlásil mluvčí NSA Jakub Večerka.

Jak také sdělil, už v červnu se v krajském městě na toto téma uskutečnilo setkání s vedením Brna. „Pan předseda informoval členy rady města, že každý region může žádat o jednu akci a je potřeba, aby si město vybralo, která je pro něj prioritní,“ poznamenal mluvčí.



Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) v tom ale žádný problém nevidí. „O dotaci budou žádat dva subjekty, a to společnost Arena Brno a statutární město Brno, což je zcela v souladu s pravidly programu,“ vysvětlila.

Podle Večerky ale nehraje roli, jestli bude u jedné dotace jako žadatel napsané přímo město a u druhé jím vlastněná firma.

Primátorka očekává, že stát přispěje

Na dotaz, zda se podáním obou žádostí nevystavuje Brno riziku, že budou dotace kráceny a město tak nebude mít dostatek peněz na stavbu, primátorka přímo neodpověděla.

„Podstatné je, že obě haly jsou zařazeny ve vládou schváleném Národním investičním plánu na roky 2020 až 2050. To považujeme za závazek ze strany státu: my máme za úkol stavby připravit a očekáváme jeho adekvátní podíl na těchto investicích, zvláště když jde o výrazně nadregionální projekty,“ sdělila jen obecně Vaňková.

Podle ní je také možné, že se celková částka 900 milionů ještě navýší na základě počtu žadatelů, a nebude tak s vyplacením dotací problém.

Zda případně hrozí nějaké krácení či nevyplacení dotací, když Brno žádá údajně příliš mnoho peněz, nechtěl Jakub Večerka komentovat.

„Dotační proces je výběrové řízení, jehož výsledek nelze v žádném případě předpovídat. Záleží na tom, jestli podané žádosti budou splňovat podmínky dotační výzvy, a také záleží na množství a kvalitě ostatních projektů, které podají žádost,“ dodal.