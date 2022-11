Brno dál marně hledá provozovatele arény, ani podruhé se nikdo nepřihlásil

„Neobdrželi jsme žádnou nabídku,“ okomentoval brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS) výběrové řízení, které skončilo dnes dopoledne.

To přitom nebylo první. Brno vypsalo tendr už na začátku minulého roku a jeho podmínky dokonce nechalo přeložit do angličtiny, protože očekávalo zájem i ze zahraničí.

Předběžnou nabídku však podal jen brněnský hokejový klub Kometa, jehož majitel Libor Zábranský pak zhruba rok s městem jednal o nastavení spolupráce. Jednání ale ve finále nedopadla.

Provozovatel, respektive koncesionář, by halu podle původních podmínek získal na patnáct let a měl by na starost organizaci všech akcí. Město by pak inkasovalo nájem, případně i část z tržeb, a z těchto peněz umořovalo miliardové úvěry, za něž by měla hala vzniknout.

Aktuálně je však plán na stavbu arény pozastaven. A to nejen proto, že Brno stále nezná provozovatele, a nemá tak „razítko“ od Evropské komise, že může takto velkou investici financovat z veřejných peněz, ale i kvůli nejistotě vyvolané energetickou krizí a jejím případným dopadem na rozpočet města.

To nedávno zveřejnilo, že arénu by měla stavět firma Hochtief, která uspěla s velmi nezvyklou částkou 4 444 444 444 korun bez DPH. Další miliardy si pak vyžádají investice do okolí stavby, například úpravy parkovacích ploch nebo výstavby smyčky a nové tramvajové zastávky u vozovny Pisárky.