Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Jiří Černý
  13:07
Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze středoevropské soutěže s centrem v Rakousku bude poněkud střídmější, reformované družstvo už zase pomalu vystrkuje růžky ve svých ambicích.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo (v bílém) působí v...

Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo (v bílém) působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku přípravný zápas s Hodonínem. | foto: Nikola Růžičková, HC Aptec Orli Znojmo

Dlouhé roky držel jediný majitel Pavel Ohera otěže klubu, který navenek stále působil, že čeká na návrat do ICEHL a epizoda v českých soutěžích bude krátká. Orli však dnes zahájí už čtvrtou sezonu v tuzemských ligách a nálada, výkonnost i divácká kulisa byly jako na houpačce.

Postup do první ligy, poté sestup zpět do třetí nejvyšší a poslední sezona v ní, která jako by nutila klub do toho, že jeho aktuální místo je právě zde. Trvalé smíření se však v někdejší moravské baště hokeje čekat nedá, a tak se Ohera rozhodl spojit s dlouholetým kamarádem a podnikatelem ve stavebnictví Štefanem Spišiakem, aby dali Orlům nový punc.

Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo (v bílém) působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku přípravný zápas s Hodonínem.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku představují nové dresy.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku přípravný zápas s Hodonínem.
Sezona 2025/26 je čtvrtá v řadě, v níž hokejoví Orli Znojmo působí v českých soutěžích – v tomto případě ve 2. lize. Na snímku představují nové dresy.
„Já jsem hrdý, že se mi podařilo do klubu vstoupit a že mi Pavel Ohera dal rovnou půlku. Ve Znojmě jsem si prošel postupem do extraligy, byl jsem skalní fanoušek a vím přesně, co hokej pro tohle město znamená. Stoprocentně sem patří, vždy tu byl a uděláme vše pro to, aby to tak i zůstalo. Nakonec to děláte právě pro lidi, aby se hokejem bavili,“ poznamenává Spišiak.

Ten chce z energického a někdy až příliš drsného Ohery částečně sejmout pozornost a dát mu klid na hokejovou práci. „Pavel se v poslední době trošičku stáhl a zklidnil. Naše spolupráce funguje naprosto bezvadně, protože jsme si rozdělili úkoly a zatím to jde perfektně,“ pochvaluje si spolupráci.

Vzor z extraligových stadionů

Dlouhé roky sedával Spišiak při extraligových kláních pod kotlem Orlů a držel jim palce coby fanoušek.

„Bavila mě i rakouská anabáze, ale to už je za námi. Má to snadný důvod – peníze. Těžko může Znojmo konkurovat Red Bullu Salzburg s ročním rozpočtem 300 milionů. Buďme skromnější, hrejme to pro lidi, ať chodí rodiče s dětmi a na stadionu se jim líbí. Přitáhněme zase trochu více mládeže a já cítím, že město i my jsme pochopili některé věci a začínáme táhnout za jeden provaz. Když by se totiž ztratil hokej ze Znojma, co by nám zde zůstalo?“ uvažuje.

Osud klubu se vyřešil za minutu dvanáct. Teď restartujeme, hlásí manažer Orlů

Druhá liga však nemusí být konečnou destinací „jeho“ Orlů. „Myšlenky na tu první tady rozhodně jsou, nebudeme zastírat, že si s tou ideou pohráváme. Protože jsme si rozdělili kompetence a celkem se daří oslovovat místní partnery, tak je rozpočet na třetí nejvyšší soutěž už naplněný a s velmi zajímavou vidinou. Já si v uplynulé sezoně dával cíl potrápit Tábor a letos bych si dovolil, tedy aniž bych to konzultoval s Pavlem, pokukovat ještě po vyšší příčce. To samozřejmě znamená vrátit se do první ligy,“ troufá si Spišiak.

Postup však v konkurenci tradičních prvoligistů z Prostějova či Havířova nemá být dogma.

„O víkendu chcete vzít manželku s dětmi a potkat se s přáteli, což na hokeji krásně jde. Popovídáte si, dáte si párek, zakřičíte si gól a bavíte se. Proto říkám, že i špička druhé ligy může být pěkná. Lidé vždy oceňovali přístup hokejových fanoušků ve Znojmě. Mělo to úroveň, šlo zkrátka o společenskou událost, což se mi moc líbilo. A z toho bych chtěl primárně vycházet. Chceme si vzít vzor z extraligových stadionů, jak se lákají lidé a dělá správná hokejová show. Záleží nám na tom, aby sport ve Znojmě zůstal. Chtěli bychom na stadion dostat maminky s dětmi a mladou generaci. To je za mě cesta a důležitá věc,“ vyzdvihuje.

Nad ledem chybí kostka. „Jako na okresním přeboru,“ zuří Orli

Nejraději by se hokejoví Orli Znojmo sami vypravili do čínských přístavů pro svou novou multimediální kostku nad led Nevoga Areny. Zatím však musejí trpělivě vydržet s fragmenty staré, které nyní slouží alespoň jako klasická časomíra.

„Jsme jak na okresním přeboru. Cedule se skóre a časem na každé straně hřiště. Je to průšvih jako Brno. Vše se jevilo parádně, kostka vypadá naprosto skvěle a už jsme také dostali informaci, že je potřeba sundat starou, neboť se bude rychle montovat. No tak jsme ji sundali a naše milá kostka nám stále leží někde v Číně v kontejneru v přístavu. A my jsme na mrtvici. To je ostuda nejvyššího kalibru, ale nedá se nic dělat,“ povzdechl si spolumajitel klubu Štefan Spišiak.

Původní termín dodání do konce srpna se tak posouvá i po dohodě s městem, jež celou výměnu financuje, na konec října.

