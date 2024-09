Osud klubu se vyřešil za minutu dvanáct. Teď restartujeme, hlásí manažer Orlů

„Vnímám to jako úplný restart Orlů, pustili jsme se do práce od začátku. Vyměnili jsme hráčský kádr, přenastavili jsme smlouvy, představili jsme nového trenéra Milana Procházku. Teď nás čeká druhá liga, v níž chceme ukázat, že jsme plnohodnotným soupeřem, a stabilizovat se,“ přibližuje Šigut.

První „zápas“ jste však musel sehrát už na jaře, kdy o provozování hokeje ve Znojmě usiloval další subjekt. Kdyby uspěl, Orli by skončili. Jak jste to vnímal?

Jako strašně nefér činnost. Přišel člověk, který začal stavět vzdušné známky, jednal na radnici a my (Orli) jsme jako jedni z mála věděli, že kdyby nastoupil místo nás, byl by to průšvih. Volali nám sponzoři, že chtějí odstoupit od smluv, že s tímto nechtějí mít nic společného. Nakonec se ukázalo, že to byla hlavně snaha sesadit našeho majitele Pavla Oheru. Ten se po třinácti letech, co znojemskému hokeji věnuje veškerou energii a peníze, naštval tak, že se rozhodl skončit.

To dodržel a nastoupil u mládeže Komety Brno, ve Znojmě nicméně dál působí jako jednatel. Spolupracujete?

Přesvědčili jsme ho, že není nejlepší doba na úplný odchod, že takový konec si zdejší hokej nezaslouží. Řekl, že tedy bude jednatel, že nám dává veškerou důvěru a máme dělat, co umíme. Fungujeme od června ve třech se sportovním manažerem Petrem Hrachovinou a Katkou Oherovou a snažíme se, aby Pavel z hokeje neměl nervy a dělal mu radost.

Červen je na rozjezd hokejové sezony šibeniční termín, souhlasíte?

Málem to pro nás mělo fatální důsledky. Chodili za námi hráči, že by chtěli zůstat ve Znojmě, že by byli ochotni upravit si na druhou ligu smlouvu, ale že nevědí, jak dlouho mají čekat, než si vyřešíme existenční záležitosti. My jsme to taky nevěděli. Netušili jsme, zda zůstaneme, nebo vyklidíme zimák novému subjektu. Hodně hráčů od nás odešlo. Vyřešilo se to za minutu dvanáct, byly to velké nervy.

Sponzoři vám zůstali?

Navázali jsme na komunikaci, kterou jsme s nimi měli, a podepsali jsme smlouvy na další období. Řekli jsme jim, jaká je situace, co se událo a jaké máme plány, a oni nám dali důvěru. Také s městem se podařilo vyjednat dobré podmínky.

Zmínil jste plány. Jaké jsou?

Zabydlet se ve druhé lize a ukázat, že jsme plnohodnotným soupeřem. Skvělé by bylo dostat se do play off, to je náš cíl i sen. Celkově by Znojmu slušela první liga, tedy druhá nejvyšší soutěž, na tu je město velké a ekonomicky silné tak akorát. Mezinárodní „ebelka“ je skvělý produkt, nevylučuji, že bychom se do ní někdy vrátili, ale nyní je pro nás finančně nedosažitelná.

Slibujete si s novým trenérem Procházkou, který má za sebou pět let práce u znojemské mládeže, lepší provázání s vlastní líhní?

Je to jeden z důvodů, proč jsme po něm sáhli. Věříme, že je i v silách odchovanců si ve druhé lize zahrát – první liga a hlavně „ebelka“ pro ně byla moc velkým soustem. Některé z nich jsme do áčka už vytáhli a dostali smlouvy.

Vy osobně jste se v létě vrátil k práci kondičního trenéra a pracoval jste s florbalisty Znojma. Je pro vás aktivní pohyb nutnou součástí každodenního režimu?

Je pro mě relaxem i nutností. Jednou až dvakrát denně fyzickou aktivitu mám, ať už je to běh, jízda na kole, na wakeboardu, nebo cvičení v posilovně. Každý člověk by se měl udržovat. Je pak odolnější fyzicky i psychicky, nezaskočí ho dlouhý den v práci, udrží si nadhled.

29. prosince 2023