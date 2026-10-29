Honička začala v noci na neděli krátce před půlnocí u čerpací stanice v Mutěnicích. Dubňanská policejní hlídka si tam všimla podezřelého vozidla jedoucího v opačném směru. Jakmile se za ním policisté otočili, řidič začal ujíždět. Naštěstí byl v tu dobu na silnicích minimální provoz.
Řidič seatu jel směrem na Hodonín, místy dosahoval rychlosti až 200 kilometrů v hodině a nebezpečně předjížděl ostatní vozidla.
„Teď šlápl na brzdu... A teď zase na plyn,“ zaznívá na policejním videu, které zachycuje zběsilou jízdu. Po několika kilometrech řidič skutečně zpomalil, vzápětí ale znovu zrychlil. Pak vyjel ze silnice, ve svahu přerazil pařez a pokračoval dál, přestože měl automobil poškozený.
Jeho cesta nakonec vedla až na železniční trať. „Poslal to (do příkopu) a jede po kolejích,“ komentují policisté další nečekaný manévr. Vůz po několika metrech na kolejích uvázl.
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Se zákazem řízení, pod drogami, konopí v autě. Honičku s policií navíc ukončil před její budovou
Policisté následně za použití donucovacích prostředků zadrželi řidiče i jeho spolujezdce. Kontrola přinesla další zjištění. Muž za volantem nikdy neměl řidičské oprávnění. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, orientační test na drogy však vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin.
Ani tím výčet nekončil. Registrační značky seatu patřily jinému vozidlu a policisté našli v kabině i zavazadlovém prostoru větší množství konopí. Rostliny zajistili hodonínští kriminalisté, kteří je poslali k odbornému zkoumání.
Nečekaná zastávka na kolejích měla také dopravní následky. Provoz na železniční trati musel být zastaven na více než hodinu. Hasiči automobil pomocí navijáku odstranili z kolejiště a následná kontrola potvrdila, že koleje neutrpěly žádné poškození.