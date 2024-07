Příbuzný zabil ženu bodnutím do hrudi, při vraždě utrpěl zranění i další mladík

Žena zemřela po bodnutí nožem do hrudníku. Lidé z okolí rodinného domu, kde se vražda stala, slyšeli podle zjištění redakce iDNES.cz hádku a křik. Policie vyrazila na místo na základě oznámení o napadání uvnitř domu, po příjezdu již ženu nalezla mrtvou.

„Došlo ke konfliktu mezi příbuznými, který skončil tragicky, a na místě po útoku nožem zůstala mrtvá sedmačtyřicetiletá žena a zraněný osmnáctiletý mladík. Policisté na místě zadrželi padesátiletého muže, kterého ve čtvrtek obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, za který mu v tomto případě hrozí až výjimečný trest,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

V jakém příbuzenském vztahu účastníci konfliktu byli a zda mladík utrpěl zranění, když se snažil napadenou ženu bránit, odmítla policie komentovat. Povahu jeho zranění neupřesnili ani záchranáři. Také jejich mluvčí Lukáš Dvořáček uvedl, že napadené ženě po příjezdu nebylo pomoci.

„Dále událost nebudeme komentovat,“ sdělil ve čtvrtek na dotaz ohledně mladíkova zranění.

Pachatele kriminalisté zadrželi hned v úterý na místě činu.

Podle zdroje portálu iDNES.cz se konflikt odehrál v úterý kolem osmé hodiny večerní v romské rodině. „Víme z doslechu, co se stalo, a můžu vám říct, že není příjemné to poslouchat. Stalo se to v romské rodině, kde se to asi dalo čekat, zřejmě tam byly rozbroje. Je to taková zvláštní, problematická rodina,“ řekla reportérovi iDNES.cz žena pracující několik set metrů od místa události.

Hádky prý byly v rodině časté, v okolí se o nich vědělo. „Předpokládám, že byl (pachatel) pod drogami. Pořád vykřikoval nesmysly. Bývalo to tam běžné, takže mi (v úterý) nepřišlo, že by to bylo něčím jiné,“ řekla reportérovi CNN Prima News jedna ze sousedek.

V letošním roce jde o pátý případ vraždy, který vyšetřují kriminalisté na jižní Moravě. Všechny se jim podařilo objasnit.