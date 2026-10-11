Operační středisko přijalo hlášení o události ve 20:50. „Velké odhodlání a statečnost ukázali místní obyvatelé. Dva muži ještě před příjezdem hasičů vnikli do objektu, který byl již silně zachvácen plameny a kouřem. Uvnitř našli starší ženu a vynesli ji do bezpečí. Zachráněnou seniorku si následně převzala do péče posádka zdravotnické záchranné služby,“ popsal Mikoška.
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Při požáru kuchyně plameny popálily muže, převezli ho v kritickém stavu
Při příjezdu prvních jednotek byl starší řadový přízemní dům v plamenech. Hasiči se zpočátku museli soustředit především na ochranu sousedního objektu. Velitel zásahu si proto vyžádal posilové jednotky a operační středisko vyhlásilo druhý stupeň poplachu. Na místo dorazili také pracovníci pohotovostní služby energetiků, kteří zajistili odpojení objektu od elektrické energie.
Likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu krátce po 23. hodině. Při zásahu skončil v péči záchranářů také jeden z dobrovolných hasičů.
Vyšetřovatel příčin požárů aktuálně pracuje s verzí, že požár vznikl při zatápění v kamnech. Zásahem se hasičům podařilo uchránit majetek za dva miliony korun.