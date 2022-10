Letité plány na obchvat Hodonína skončí v koši, ukázal se jako nevýhodný

Lidé, kteří kolem silnice bydlí, opakovaně píšou stížnosti, a dokonce také petice kvůli hluku i komplikacím v dopravě. Stavební povolení na vybudování obchvatu bylo připraveno už v minulosti, dávno však propadlo.

Tři roky zpět ale Hodonín znovu oficiálně požádal Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o zpracování technické studie, která by mimo jiné prověřila aktuální ekonomický přínos stavby s třiapůlkilometrovou trasou zahrnující osm mostů. A vypadalo to, že se všechno hýbe správným směrem.

Dopravní průzkum potvrdil nárůst dopravy, na něj pak navázalo zpracování technické studie a ekonomické hodnocení stavby. A právě tady Hodonín narazil.

„Ekonomické hodnocení potvrdilo velkou investiční ztrátu, pokud by došlo ke stavbě obchvatu,“ cituje ze závěrů Ředitelství silnic a dálnic Dalibor Novák, vedoucí odboru rozvoje města. Informace o obchvatu teď podle něj poputují na projednání centrální komise ministerstva dopravy, kde se potvrdí a odůvodní zastavení přípravy stavby.

V Hodoníně z této zprávy rozhodně nadšení nejsou. „Příprava si v uplynulých letech vyžádala nejen spoustu času a energie všech zainteresovaných, ale zejména nemalé finanční náklady na veškeré projekční a přípravné práce a majetkoprávní vypořádání nezbytných pozemků,“ napsal starosta Libor Střecha (Hnutí PRO Hodonín) ve vyjádření určeném Ředitelství silnic a dálnic.

Zapsaný nejen v územním plánu

Jak zdůraznil, plánovaný obchvat je dlouhodobě zapsaný nejen v platném územním plánu Hodonína, ale rovněž v dalších strategických dokumentech města.

„Stavba měla odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území města, ale navíc současně zajistit odpovídající dopravní obslužnost jak stávajících průmyslových areálů, tak i rozvojových ploch vymezených v platném územním plánu,“ poznamenal hodonínský starosta.

Zaplatit obchvat z vlastních peněz je pro město samozřejmě naprosto nereálné, nárůst dopravy však řešit musí. Pokud tedy ministerstvo plán na obchvat skutečně zařízne, čemuž vše nasvědčuje, pak si Hodonín klade podmínky.

Tou stěžejní je například plnohodnotné dopravní napojení západní části Hodonína a navazujícího území na budoucí dálnici D55. Ve všech doposud zpracovaných studiích se totiž počítalo s napojením na budoucí dálnici mimoúrovňovou křižovatkou právě přes obchvat silnice I/55.

Hodonínští požadují také to, aby se stát podílel na obnově stávajícího průtahu městem, kde je několik kolizních míst. Nejhorší situace je na jeho severní části mezi napojením na stávající silnici I/55 a na třídu Bří Čapků.

Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic se s touto variantou počítá. „V návaznosti na očekávané ukončení prací na obchvatu ŘSD opakovaně hlásí připravenost spolupodílet se na obnově stávajícího průtahu,“ tlumočí Dalibor Novák sdělení silničářů.

V Břeclavi se blíží stavbě obchvatu

Mnohem lépe je na tom momentálně Břeclav, kde už přípravy ke stavbě obchvatu míří do finále. Po dokončení všech kompenzačních opatření, která požadovali ekologové, už v místě trasy provádí průzkum pyrotechnici. Ty vystřídají archeologové.

„Poté bude následovat dokončení a projednání dokumentace, žádost o stavební povolení a změna územního rozhodnutí,“ vysvětluje ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Se stavbou se má začít napřesrok, tedy v roce 2024.

Břeclavský obchvat odvede z průjezdu městem zejména kamionovou dopravu a významně tak ulehčí průjezd na frekventované hlavní silnici I/55. Napojí se v ulici Lidická u nájezdu na dálnici. Obloukem povede okolo města, dále kolem společnosti Fosfa a přes Boří les, za Poštornou se pak napojí na silnici vedoucí do Valtic.

Při výstavbě se má řešit i odhlučnění. Obchvat Břeclavi bude měřit téměř devět kilometrů a investora při současných cenách vyjde na více než miliardu korun.

„V posledních letech jsem kvůli obchvatu absolvoval s investorem a dalšími dotčenými stranami mnoho desítek jednání. Břeclavský obchvat byl vlastně hlavním důvodem, proč jsem vůbec šel do komunální politiky. Už mě nebavilo desítky let poslouchat, že to nejde. Věci se začaly skutečně hýbat a dnes stojíme na prahu výstavby této klíčové trasy,“ těší břeclavského starostu Svatopluka Pěčka (ANO).