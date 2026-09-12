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Hodiny do každé rodiny. Legendární firmu Tik-Tak založil hodinář před 130 lety

Jana Soukupová
  17:00

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Na hodinách kapličky svatého Václava na Burianově náměstí v brněnských Žabovřeskách mohou lidé dodnes vidět logo firmy Tik-Tak. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na hodinách kapličky svatého Václava na Burianově náměstí v brněnských Žabovřeskách mohou lidé dodnes vidět logo firmy Tik-Tak. A rozhodně nešlo o žádný zanedbatelný řemeslnický krámek. Společnost založená domašovským rodákem, truhlářem a hodinářem Josefem Tesařem, vyráběla postupně náramkové, kuchyňské i jiné nástěnné hodiny včetně budíků.

Ve 30. letech 20. století měla až stovku zaměstnanců. Vyvinula a vyráběla rovněž vlastní hodinové stroje značky ITE. Letos uplynulo 130 let od chvíle, kdy v Brně roku 1896 firma Tik-Tak vznikla.

Samozřejmě i tento úspěšný podnik komunisté roku 1948 znárodnili, takže se stal Chronotechnou Brno. Ale zajímavostí kolem zakladatele a jeho firmy bylo mnohem víc.

S tiskárnou číselníků byl zpočátku horor. Když totiž můj otec koupil tiskařský lis, jímž se tisklo přímo na sklo, tak sklo buďto praskalo, nebo se nic správně nevytisklo.

Milan Tesařvnuk zakladatele Josefa Tesaře

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Hodiny do každé rodiny. Legendární firmu Tik-Tak založil hodinář před 130 lety

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