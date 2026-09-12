Ve 30. letech 20. století měla až stovku zaměstnanců. Vyvinula a vyráběla rovněž vlastní hodinové stroje značky ITE. Letos uplynulo 130 let od chvíle, kdy v Brně roku 1896 firma Tik-Tak vznikla.
Samozřejmě i tento úspěšný podnik komunisté roku 1948 znárodnili, takže se stal Chronotechnou Brno. Ale zajímavostí kolem zakladatele a jeho firmy bylo mnohem víc.
S tiskárnou číselníků byl zpočátku horor. Když totiž můj otec koupil tiskařský lis, jímž se tisklo přímo na sklo, tak sklo buďto praskalo, nebo se nic správně nevytisklo.