Pijte horkou vodu a vyhnete se viru, radili lidem hackeři jménem lékařky

Kybernetický útok na Fakultní nemocnici Brno nebyl na jižní Moravě jediný, ke kterému ve zdravotnictví v poslední době došlo. Brněnské praktické lékařce Elišce Fuksové už před pár dny napadl neznámý hacker web, na němž přes kontaktní formulář komunikoval s pacienty.

Rozšířil tak mezi ně fiktivní příběh výzkumného týmu vědců z čínského Wu-chanu, doporučujícího „lidové“ recepty, kterými se dá nemoci COVID-19 zabránit.

„Měla jsem tam kontaktní kolonku, přes kterou mě lidé mohli kontaktovat. Pacient, jenž se chtěl zeptat či objednat, byl přesměrován na hackera, který začal šířit tento hoax. Jde asi o tři sta lidí, ti však začali paniku dál šířit,“ popsala Fuksová, jak se dezinformační e-mail postupně dostal k desetitisícům dalších lidí, přestože jej jako nepravdivou a poplašnou zprávu označilo i ministerstvo zdravotnictví.

Příběh má už několik jazykových verzí, fakty nepodložený obsah zůstává však stejný – ohrožení mají pít horkou vodu, neboť virus nesnáší vysoké teploty, respirátory i roušky prý fungují všechny bez rozdílu a viru se prý daří na kovových věcech, kde přetrvá až 12 hodin.

Fuksová odmítá, že by taková doporučení rozdávala. Instrukce, podepsané kvůli důvěryhodnosti jejím jménem, dokonce ještě ani nečetla.

„Zřejmě si k tomu budu muset otevřít nějaký alkohol, abych to zvládla. Je mi to odporné,“ distancovala se od hoaxu lékařka. „Že koronavirus přímo způsobuje fibrózu plic je hloupost,“ vyvrátila další ze sdělení Fuksová.

Likvidování viru vysokými teplotami není prvním hoaxem, který se šíří po síti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Evropské země už vyvracely mýty o preventivních účincích kokainu nebo třeba alkoholu na kůži.

Lékařka se obrátí na policii. Lidem radí hlavně po telefonu

Že jsou pseudorady z e-mailu nevěrohodné, potvrzuje i mluvčí České lékařské komory, lékař Michal Sojka. „Třeba pití horké vody je absolutní nesmysl,“ prohlásil.

Napadené lékařce ihned doporučil obrátit se na policii. „Fake news mají za úkol jen šířit zmatek a paniku. Situaci to pouze zhorší. Co se týče kyberútoků na lékaře či nemocnice, Česká lékařská komora je považuje za hyenismus. Jsou to šmejdi,“ rozčílil se Sojka. „Žádné informace z takových parawebů nemá cenu řešit a lidem radíme je neposlouchat,“ řekl.

Řešení ve spolupráci s policií potvrdila i sama lékařka. „Chci se černé tečky na mé praxi zbavit, takové nesmysly bych nikdy nepodepsala,“ poznamenala Fuksová.

Přitom sama se musí kvůli situaci ohledně koronaviru vypořádat s náporem případů i opatření. „Mám telefonáty i e-maily vlastně pořád. Lidé si stěžují, že se nikam nemohou dovolat. Už několik pacientů jsem odkázala na hygienickou stanici, extrémní případy s akutními příznaky naznačujícími koronavirus jsem však zatím ještě neřešila,“ přiznala lékařka.

Podle ní jsou ordinace na nákazu materiálně i teoreticky připravené. „Vše řešíme podle instrukcí epidemiologů a ministerstva. Lidem z rizikových zemí vypisujeme na dálku neschopenky, chronickým pacientům píšeme stejně e-recepty,“ uvedla Fuksová, která zdůraznila i funkčnost základních doporučení.

S tím souhlasí i Sojka. „Poslouchejte jen epidemiology a hygieniky a dodržujte elementární hygienická opatření. Jsou to vše banality, které ale znamenají mnoho,“ vyzval lidi.