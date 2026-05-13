V Brně jde do voleb hnutí založené fanoušky fotbalu. Nejde jen o Lužánky, tvrdí

Marek Osouch
  13:31
Jako jasná podpora snahy šéfa brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny postavit v lokalitě za Lužánkami nový stadion půjde do komunálních voleb nové hnutí Za Lužánky. Tvrdí však, že nový stánek není jejich jediným tématem. Ostatně v čele kandidátky je žena, která fotbalem zrovna nežije – šéfka Turistického informačního centra Brna Jana Janulíková.

Hnutí bude zcela jistě až do říjnových komunálních voleb opakovat, že se zaměřuje na různá témata a cílí na široké spektrum voličů, ti hlavní se však budou zcela jistě rekrutovat z fotbalového prostředí, kde se hnutí zrodilo.

Otázkou je, nakolik bude jednička kandidátky důvěryhodnou osobou pro příznivce fotbalu, když podle svých slov tento sport začala sledovat až v posledním roce až dvou.

Nejvýraznější tváře nového hnutí Za Lužánky - místopředseda a bývalý člen Pirátů Marek Fišer spolu s jedničkou kandidátky a šéfkou Turistického informačního centra Brno Janou Janulíkovou. (13. května 2026)
Nové hnutí Za Lužánky zahájilo ve středu předvolební kampaň před podzimními komunálními volbami v Brně. (13. května 2026)
Lídryní nového hnutí Za Lužánky je šéfka Turistického informačního centra Brna Jana Janulíková. (13. května 2026)
Na „kvízové“ dotazy redaktora iDNES.cz ohledně fotbalu Janulíková nedokázala odpovědět. Nevzpomněla si na jméno majitele, trenéra ani kapitána fotbalové Zbrojovky. Ani nevěděla, jakým zápasem se rozhodlo, že Zbrojovka postoupila do první ligy. „Jsou věci, které si budu muset evidentně dostudovat,“ podotkla.

Částečně dokázala reagovat pouze na otázku, co je ofsajd. „To jsem si studovala, protože jsem to vůbec nechápala. A pak jsem pochopila, že je to o rozložení hráčů, kdo kde stojí, kdo dál gól, kdo je tam a tam,“ řekla.

Podle ní je její neznalost důkazem toho, že hnutí skutečně není jen fotbalové. „Chci přinést svá témata, každý máme své kariéry se svými obory. Já to beru jako pokračování mojí práce pro Brno,“ vysvětluje šéfka Turistického informačního centra.

Podle ní má město více podobných „Lužánek“, než je pouze zchátralý stadion, kde Zbrojovka získala svůj historicky jediný titul.

Vyjmenovává například problémy v dopravě, méně dostupné bydlení nebo nedostatečnou modernizaci ve školství. „Chceme ukázat, že Brno dokáže věci dotahovat a proměnit dlouhodobý problém ve skutečný výsledek,“ prohlásila.

Už v červnu však mohou brněnští zastupitelé vzít tomuto hnutí vítr z plachet, protože chtějí schválit prodej pozemků s ruinami stadionu za Lužánkami majiteli Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi.

Na palubě jsou i Piráti

Místopředseda hnutí Za Lužánky Marek Fišer ale odmítl, že by tím město vše jen hodilo na majitele klubu a tím pro něj práce skončila. „Dokud neprojdeme turniketem, tak to považuji za nevyřešenou věc,“ tvrdí bývalý člen Pirátské strany, který k hnutí přilákal i další své bývalé stranické kolegy.

Hnutí pomáhá zakladatel Pirátů v České republice Jiří Kadeřávek, kandidovat za ně bude i Jan Grmela. Na středečním představení hnutí se také pohyboval bývalý náměstek brněnské primátorky a dnes opoziční zastupitel Pirátů Tomáš Koláčný.

Nejdříve reportérovi iDNES.cz tvrdil, že je jen „náhodným kolemjdoucím“, následně ale přiznal, že o něj má hnutí zájem, aby za ně kandidoval, což potvrdil i Fišer. Jestli ale bude Koláčný skutečně na kandidátce, neřekl.

