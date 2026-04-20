Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí

Marek Osouch
  13:46
Poslední čtyři roky chodily s hnutím SPD blízké menší strany do každých voleb ruku v ruce, aby zlepšily šanci na dobrý výsledek. Jenže tentokrát Trikolora, Svobodní a hnutí PRO do komunálních voleb v Brně staví vlastní kandidátku bez uskupení Tomia Okamury. Z toho, kdo dal komu košem, se obviňují navzájem.

Trikolora, Svobodní a hnutí PRO jdou do komunálních voleb v Brně v roce 2026 společně jako uskupení Brno naplno. Na snímku zleva Jiří Klein z Trikolory, Klára Liptáková z hnutí PRO, Milan Jirků a Ondřej Jurásek ze Svobodných. | foto: Marek OsouchMAFRA

Zatímco předsedkyně brněnské buňky SPD Lucie Šafránková, říká, že to byla tato trojice stran, která se rozhodla jít do voleb samostatně, jednička tohoto trojlístku a krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková naopak viní z krachu jednání SPD.

„Já sama jsem SPD oslovovala ke spolupráci, nejspíš bychom se i domluvili. Jenže nám bylo řečeno, že má SPD přetlak vlastních kandidátů,“ prohlásila Liptáková, která byla v letech 2014 až 2016 za KDU-ČSL náměstkyní brněnského primátora.

Boom nových hnutí v Brně. Bez zázemí velkých stran ale mají omezené šance, míní expert

Trio stran tak jde vlastní cestou. Pro svou kandidátku s názvem „Brno naplno“ získalo i podporu Moravanů, kteří byli v brněnských komunálních volbách v roce 2022 rovněž součástí společného bloku v čele s SPD. Nově se k nim přidá i druhá strana s podobnou tematikou, a to Moravské zemské hnutí.

Strany v programu slibují mnohé věci zdarma. Chtějí bezplatné modré zóna pro rezidenty a zrušit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Liptáková tvrdí, že městská spalovna má dobré zisky.

Fakt je však takový, že město na odpadové hospodářství spalovně desítky milionů korun doplácí. „Městský rozpočet s příjmy přes 21 miliard by měl být schopen absorbovat tento výpadek způsobený zrušením poplatků,“ je přesvědčená lídryně.

Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně

Zatímco někdejší souputníci SPD už si vybrali kandidátku na primátorku, Okamurovo hnutí ještě jasno nemá. „Nyní se plně soustředíme na co nejlepší výsledek ve volbách a na prosazování svého programu v zájmu občanů města Brna,“ uvedla obecně Šafránková.

Podle místopředsedy brněnské organizace SPD a zastupitele Leoše Prokeše není možná spolupráce s některými subjekty stále zcela vyloučená. Žádný konkrétní však nezmínil. „Do termínu odevzdání kandidátních listin je stále dostatek času,“ podotkl

V brněnském zastupitelstvu aktuálně zasedá v opozičních lavicích pět politiků v barvách SPD. Jejich jediný bývalý kolega z jiné strany Petr Levíček se nejenže před pár měsíci rozešel s vlastní stranou, v jeho případě Trikolorou, ale dokonce přeběhl ke koalici a dnes podporuje vedení města.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, GEN): Adam Zemek
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení: Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • SPD: zatím neohlášen
  • ANO: zatím neohlášen
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): zatím neohlášen
KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Premium
Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Premium
Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  13:28

Spěch se nevyplatil. Policisté ukázali, jak řidiči před nimi předjížděli na plné čáře

Policisté nachytali řidiče při předjíždění přes plnou čáru

Množství zatáček a nepřehledné horizonty činí ze silnice I/54 mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi nebezpečnou cestu, na které za posledních pět let napočítala policie skoro stovku dopravních nehod se...

20. dubna 2026  12:13

Nevděčnost i privilegium. Pruša o Žabinách, reprezentaci i odchodech do WNBA

Udivený kouč brněnských Žabin Viktor Pruša během zápasu s Levharticemi Chomutov.

Po vyhraném semifinále ženské basketbalové ligy si trenér brněnských Žabin Viktor Pruša jen spokojeně promnul plnovous a v tváři se mu zračila úleva. Dokázal klub, kterému podle zlých jazyků skončila...

20. dubna 2026  9:15

Bojíme se snad úspěchu? ptá se ostravská kapitánka. Její tým zase musí dohánět

Michaela Vacková (vpravo) z SBŠ Ostrava se snaží zastavit Valentýnu Veselou z...

Pod tíhou historicky prvního boje o medaile se basketbalistkám SBŠ Ostrava podlomily nohy. Byly rozklepané, zbrklé, měly hodně ztrát a nepřesných střel, načež první utkání o třetí místo v nejvyšší...

20. dubna 2026  8:52

Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí

V Brně se stovky lidí loučily s tramvajemi typu Tatra K2. Na památku v Brně...

Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat...

20. dubna 2026  5:30

Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  23:08

Liberecké volejbalistky uspěly i ve druhém finále se Šelmami a jsou krok od titulu

Liberecká Lucie Šulcová smečuje v utkání proti Brnu.

Liberecké volejbalistky dělí jediná výhra od extraligového titulu. Dukla porazila favorizované Šelmy Brno na domácí palubovce 3:2 na sety a ve finálové sérii hrané na tři vítězství vede 2:0 na zápasy.

19. dubna 2026  21:40

Zachránce dětských životů stavěl lékařská zařízení, u komunistů byl však v nemilosti

Premium
Otakar Teyschl vynikal jako lékař, pedagog i znalec a sběratel umění.

Vědí obyvatelé brněnské Teyschlovy ulice na pomezí sídliště Kamechy a Bystrce 2, čí jméno vlastně nese? V Brně nebylo a dosud není významnějšího lékaře v oboru dětské medicíny, než byl Otakar...

19. dubna 2026

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš.

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

18. dubna 2026  21:15,  aktualizováno  22:45

Má jasnou vizi. A když něčemu nerozumí, tak se zeptá, říká ředitelka o Bolkovi

Kateřina Komárková od ledna 2021 vede jako ředitelka brněnské Divadlo Bolka...

Nekonečný covid a dvojí stěhování. Ale také více vlastních inscenací a pohodlně usazení diváci. Kateřina Komárková, která už pět let řídí brněnské Divadlo Bolka Polívky, si na nudu rozhodně stěžovat...

18. dubna 2026  13:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muž zkolaboval po požití alkoholu a fentanylu. Oživovala ho policie i záchranka

Policisté v Brně zachránili muže, který zkolaboval po alkoholu a fentanylu...

Police v brněnských Židenicích v uplynulých dnech zasahovala u muže s vážnými zdravotními potížemi, které pravděpodobně způsobila kombinace alkoholu a fentanylu. Policisté na oznámení reagovali...

18. dubna 2026  11:18

V brněnské ČT vznikl stávkový výbor. Odbory se bojí o budoucnost regionálních studií

Česká televize slavnostně otevřela nové studio v brněnské Líšni. Investice do...

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl dnes v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v...

17. dubna 2026  16:39

