Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Autor: ,
  19:32aktualizováno  19:40
Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO, sdělil mluvčí hnutí Martin Vodička.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s lídrem ANO Reném Černým. Nyní spolu budou moct vyjednávat o vládě nad Brnem. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Na brněnském magistrátu se v pondělí konalo povolební vyjednávání ODS s hnutím...
Alena Schillerová odpovídá na dotazy novinářů po jednání brněnské oblastní...
Alena Schillerová odchází z budovy magistrátu po jednání brněnské oblastní...
Brněnská primátorka Markéta Vaňková oznámila, že její test na drogy přinesl...
15 fotografií

Jihomoravská šéfka ANO Alena Schillerová, jež je také místopředsedkyní hnutí na celostátní úrovni, požadavek na vystoupení z koalice odůvodnila reputačním rizikem, protože bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl dlouholetým členem brněnské ODS a primátorka Markéta Vaňková (ODS) jeho blízkou spolupracovnicí.

Brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů v 55členném zastupitelstvu. ANO mělo původně 13 zastupitelů, koalice by si uchovala většinu v zastupitelstvu i bez nich. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

Smlouvu vypověděli tři ze 13 zastupitelů ANO. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek primátorky a dosavadní brněnský šéf ANO René Černý, náměstkyně Karin Podivinská či radní pro územní plánování Petr Bořecký. Kromě nich zůstávají v koalici také Kateřina Jarošová, Daniel Struž, Vít Prýgl, Pavel Kříž, Karel Kalivoda, Alena Gruberová a Sabina Benešová. Jihomoravské vedení ANO na začátku prosince reagovalo návrhem na jejich vyloučení.

Konec spojenectví ODS s ANO v Brně? Hnutí má vypovědět koaliční smlouvu

„Brněnská ODS je zejména v posledních letech zatížena obrovskou řadou skandálů. Za všechny bych mohla jmenovat kokainovou kauzu primátorky Vaňkové, závažnou kauzu s přidělováním bytů, ale zejména miliardový bitcoinový skandál, ve kterém hrály hlavní roli tváře brněnské ODS klíčovou roli v čele s Pavlem Blažkem,“ uvedla dnes Schillerová.

„Takové věci není možné přehlížet a kolegové bohužel upřednostnili své funkce před hodnotami a reputací hnutí ANO. Proto museli v hnutí skončit,“ dodala.

Zastupitelé chtěli vedení hnutí přesvědčit kromě jiného představením projektů, na kterých v Brně pracují a chtějí je dokončit. Tamní politici rovněž kritizovali, že jim před třemi lety po komunálních volbách koalici s ODS nikdo nevymlouval.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:40

Fiktivním úvazkem kolegy vyváděl z teplárny peníze, viní policie exstarostu Znojma

Někdejší znojemský starosta Jan Grois po volbách vystoupil ze zastupitelského...

Jako obviněný nyní v policejní databázi figuruje bývalý sociální demokrat a někdejší starosta Znojma Jan Grois. Důvodem je údajné vyvádění peněz ze Znojemské tepelné společnosti pomocí fiktivního...

10. prosince 2025  17:57

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

10. prosince 2025  16:23

Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal, půjde do vazby. Ve středu odpoledne o tom rozhodl brněnský městský soud. Podle kriminalistů muž...

10. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  14:56

Rozjímání a empatie. Cesta festivalem zlozvyků v Brně končí ve zpovědnici

Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival...

Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha...

10. prosince 2025  14:41

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Brno trápí nemocnice ve ztrátě, pošle jí víc peněz na úkor druhého špitálu

Úrazová nemocnice v Brně

S očekávaným schodkem 42 milionů korun zakončí letošní rok Nemocnice Milosrdných bratří, která je jedním ze dvou městských špitálů v Brně. Proti předchozímu roku s provozním výsledkem minus 46...

10. prosince 2025  5:08

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  21:02

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:05

Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i...

Filmaři už nemusí být v nejistotě. Jihomoravský kraj společně s Brnem podpoří natáčení snímků v regionu i příští rok. Už však formou dotací, nikoliv skrz filmový nadační fond, který fungoval...

9. prosince 2025  16:45

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.