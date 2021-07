Malá poskočila na jihomoravské kandidátce ANO. Straníci hrozí odchodem

V jihomoravském hnutí ANO to začíná doutnat. Jen několik dní poté, co část krajských straníků oznámila úprk z volební kandidátky sociálních demokratů, se k odchodu schyluje i v hnutí Andreje Babiše. A to kvůli místu, z nějž bude startovat poslankyně Taťána Malá.