Rebelie brněnského ANO. Schillerovou neposlechlo, zůstává v koalici s ODS

Marek Osouch
  11:06aktualizováno  11:53
S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS. Většina zastupitelů ANO se však rozhodla zůstat, a Schillerovou tak neposlechla.
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...
Zleva René Černý, Karin Karasová, Petr Bořecký (všichni ANO) přicházejí na...
Sobota 24. září: Ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek dorazil do...
Alena Schillerová odpovídá na dotazy novinářů po jednání brněnské oblastní...
12 fotografií

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová nemá těžkou hlavu jen z podoby státního rozpočtu, teď musí ještě vstřebávat postoj „rebelující“ brněnské buňky hnutí.

Tu opakovaně vyzvala, aby opustila koalici s ODS na magistrátu. Jako důvod uvedla reputační riziko pro ANO, které podle ní vzniklo zejména kvůli bitcoinové aféře bývalého ministra spravedlnosti a vlivné postavy brněnských občanských demokratů Pavla Blažka.

Ultimátum od Schillerové. ANO musí opustit brněnskou koalici, padl i termín

Jenže její kolegové řekli ne. „Moje zodpovědnost a loajalita patří voličům hnutí ANO, kteří mi dali důvěru ve volbách, a všem občanům města Brna. Proto pokračuji ve své práci v pozici prvního náměstka pro investice. Chci pokračovat v plnění závazků, které jsem vůči voličům přijal,“ prohlásil šéf brněnské organizace ANO René Černý.

Rovněž jeho kolegyně a náměstkyně primátorky Karin Podivinská zdůraznila kontinuitu ve výkonu funkce. „Mandát mi dali voliči a já ho budu dál vykonávat zodpovědně. Mojí prioritou je pokračovat v práci pro Brno a plnit závazky, které mám vůči občanům města Brna,“ poznamenala.

„Měli bychom se spíš chlubit, než práskat dveřmi“

Stejný názor jako tito dva nejvyšší představitelé brněnského ANO má i dalších osm zastupitelů. „Podle mě je to celé nešťastné až nedůstojné,“ okomentoval výzvu k opuštění koalice zastupitel Vít Prýgl.

Pavel Kříž stejně jako jeho kolega nevnímá žádné reputační riziko. Naopak vyzdvihuje řadu úspěchů, kterých ANO ve vedení města dosáhlo. „Spíš bychom se měli chlubit tím, co jsme udělali, než za sebou práskat dveřmi,“ doplnil Kříž.

Posouváme Brno dopředu, k opuštění koalice není důvod, zní z ANO po Babišově výzvě

Koaliční smlouvu vypověděli pouze tři zastupitelé Miroslav Kubásek, Pavel Outrata a René Novotný. Ty spojuje fakt, že v říjnu jako jediní zástupci brněnské koalice kandidovali ve sněmovních volbách pod vedením jihomoravské jedničky Schillerové. Zmíněný Outrata se jako nejvýše postavený z této trojice následně stal poslancem.

Jestli Schillerová sáhne k radikálnímu kroku a bude rebely vylučovat z hnutí, se uvidí. V pondělí má jednat krajské předsednictvo.

„Teď hned odjíždím do Brna, kde zasedá krajské předsednictvo, a tam se o tom budeme bavit. Nejdřív budu mluvit s kolegy, poté s médii,“ řekla Schillerová k situaci v Brně po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

Otázkou rovněž je, jaký bude mít aktuální krok dopad na sestavování kandidátek do komunálních voleb, které se konají příští rok na podzim. Celostátní předsednictvo, v němž Schillerová zasedá, totiž může do jejich podoby výrazně zasahovat.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Rebelie brněnského ANO. Schillerovou neposlechlo, zůstává v koalici s ODS

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  11:53

Archiv zkrachovalého ČKD prý rozežrali hlodavci. Soud tepe insolvenčního správce

Budova ředitelství stávající společnosti vyrábějící turbíny ČKD Blansko Holding

Dlouholetý výrobce turbín ČKD Blansko Holding ovládaný Rusy v čele se sankcionovaným podnikatelem se už víc než rok nachází v konkursu. Jenže vypořádání majetku a dluhů provází nejasnosti. Měnil se...

1. prosince 2025  10:43

Hodný a zlý v Brně? Martin mi připomíná Simeoneho, říká Saňák o Svědíkovi

Trenér Jiří Saňák před lavičkou Zbrojovky Brno. Mužstvo v druholigovém zápase...

Před střídačkou brněnské fotbalové Zbrojovky se střídají jako hodný a zlý muž. Hlavní kouč Martin Svědík umí koulet očima i v momentech, kdy lídr druholigové tabulky vede doma o tři góly. Asistent...

1. prosince 2025  10:31

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:36

Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze...

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s...

29. listopadu 2025  12:04

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových...

28. listopadu 2025  17:11

Muž zmlácený kvůli drogám po pár dnech zemřel, útočník dostal deset let

Obviněný František Nový (na snímku vpravo) před jednáním Krajského soudu v...

Deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou si podle rozsudku Krajského soudu v Brně odpyká čtyřiatřicetiletý František Nový, který podle obžaloby před dvěma roky kvůli drogám strhl muže z patrové...

28. listopadu 2025  14:19

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.