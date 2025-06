Krajské předsednictvo ANO se sešlo v reakci na nedávné prohlášení šéfa hnutí Andreje Babiše, který uvedl, že by hnutí mělo kvůli kauze bitcoinů z koalice v Brně odejít. Alena Schillerová, která je místopředsedkyní hnutí a vede jeho jihomoravskou buňku, s ním souhlasila a za tímto názorem si stojí i nadále. Na pondělním oblastním vedení hnutí svůj názor neprosadila.

Jihomoravské vedení ANO její dopředu avizovanou výzvu nabádající k opuštění koaličních řad schválilo. „Opakované kauzy brněnské organizace ODS, které vyvrcholily aktuálním vládním skandálem, poškozují hnutí ANO jako koaličního partnera a znevažují dobrou práci jeho zástupců ve vedení města,“ uvedla Schillerová. Už dřív řekla, že spojenectví s ODS je pro hnutí obrovským reputačním rizikem.

Pro usnesení zvedlo ruku osm členů krajského vedení. Jeden další se z jednání omluvil. Dva brněnští zástupci – místní šéf hnutí a zároveň náměstek primátorky pro investice René Černý a náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská – se zdrželi. „Máme tady rozdělanou práci, musíme ji dotáhnout do nějakého momentu,“ vysvětlil Černý s tím, že 80 procent volebního programu už hnutí v Brně za necelé tři roky vládnutí splnilo.

Upozornil, že před učiněním dalších kroků se chce nejdřív sejít se zastupiteli a výzvu s nimi probrat. Možné neuposlechnutí tohoto pokynu ze strany některých straníků, kdy by zůstali v koalici jako nezařazení, nechtěl v tuto chvíli komentovat.

Proti odchodu ANO z brněnské koalice byl od začátku hlasitě nejen on, ale také třetí a poslední zástupce hnutí ve vedení města Petr Bořecký, který má na starosti územní plánování a rozvoj. K odchodu z vedení města ani jeden z nich nevidí žádný důvod.

Bořecký tento týden řekl, že existují dvě varianty, jak celá situace po nedělním jednání krajského předsednictva hnutí dopadne. Jednou by byl kompletní odchod ANO z koalice, druhou odchod pouze některých členů hnutí. „Jsem vázán slibem, který jsem dal občanům, svým voličům. Ten slib zní, že musím činit vše ve prospěch druhých a města. Jsou dvě varianty,“ prohlásil Bořecký.

Odmítl také slova Schillerové o reputačním riziku. „Nechápeme spojitost s celostátní kauzou,“ poznamenal. Připomněl také koalice ANO a ODS v jiných městech. „Nevím, proč to zase spadá na Brno,“ dodal Bořecký.

Schillerová brněnské zástupce ANO pochválila za to, že v koalici odvádějí velký kus práce. „Nicméně nitky tohoto skandálu směřují do Brna. Uvědomme si, že Pavel Blažek je člověk, který tady vybudoval organizaci ODS a byť odstoupil, tak stejně se dá říct, že si tu svůj vliv ještě nějakou dobu podrží. Primátorka Vaňková je bezesporu člověkem, kterého přivedl do ODS a je jeho velmi těsnou spojenkyní. Těch skandálů už bylo v Brně víc, koalice přesto držela. Tímto to vyvrcholilo,“ zdůraznila jihomoravská šéfka hnutí.

Ještě před krajským vedením hnutí záležitost v týdnu řešilo brněnské předsednictvo, které jednalo i se Schillerovou v pondělí na magistrátu. Žádný posun ale nenastal, protože obě strany trvaly na svém postoji. Proti Schillerové stál názor místních straníků, kteří jsou proti odchodu z koalice. Už v pondělí jihomoravská šéfka avizovala, že na krajském předsednictvu navrhne usnesení vyzývající k opuštění koaličních řad.

Brněnský právník Blažek skončil ve funkci ministra spravedlnosti kvůli problematickému daru bitcoinů od muže odsouzeného za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Podle Babiše je ODS zločineckou organizací, která měla být dávno zrušena.

Široká brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, hnutím ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů z celkových 55. ANO má 13 zastupitelů a v radě tři členy, takže ani jeho odchod by koalici nepoložil. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

Blažek na městské úrovni žádnou oficiální funkci nezastával, ale je mimořádně vlivnou figurou zdejší ODS a dlouhodobým blízkým spolupracovníkem primátorky Markéty Vaňkové i jejího náměstka Roberta Kerndla. Zároveň byl do své rezignace 11 let předsedou jihomoravské buňky občanských demokratů a v minulosti měl velký podíl na tom, že se Petr Fiala stal předsedou strany a tím pádem i premiérem.