Klub zastupitelů ANO v Brně se rozštěpil, většina se přimkla k Vokřálovi

„Dlouho se už spekulovalo, kdo v klubu drží při sobě. Tímto chceme garantovat, že je to těchto dvanáct lidí. Už dlouho jsem říkal, že s některými lidmi z ANO nechci mít nic společného,“ řekl Vokřál.



Nechtěl se už vracet k tomu, proč šest lidí zůstalo mimo. Souvisí to však s kauzou Stoka, v níž jako hlavní obžalovaný stojí někdejší místostarosta městské části Brno-střed za ANO Jiří Švachula.

Sám Vokřál při rezignaci na členství v hnutí na začátku června prohlásil, že některé buňky v Brně jsou napojené na podsvětí. Podle svých slov je chtěl zrušit, ale narazil u celostátního předsednictva. To nakonec po vyhrocené situaci celou brněnskou organizaci hnutí ANO zrušilo. Všichni jeho členové v Brně tím ztratili členství.

Obnova organizace je však v plánu. „Zda někdo ze zastupitelů v našem novém klubu vstoupí do hnutí ANO, to je jeho věc, ale jsme ve shodě, že tento klub i nadále zůstane kompaktní,“ řekl Vokřál s tím, že on sám se do hnutí vracet nechce.

Mezi šesti zastupiteli, kteří zůstali v dosavadním zastupitelském klubu za ANO, je mimo jiné Jiří Faltýnek, syn dvojky hnutí Jaroslava Faltýnka a také muž, jenž ještě před zrušením brněnské buňky svého členství v hnutí pozastavil právě kvůli kauze Stoka, v níž jména obou Faltýnků také figurují.

Podobně mezi nimi zůstal i další člověk spojovaný s touto kauzou a někdejší předseda brněnského ANO Pavel Dvořák.

Kromě nich Vokřál od sebe odřízl své další kritiky - Šárku Korkešovou z brněnských Černovic, kde chtěl exprimátor nechat zrušit buňku, nebo na Brně-sever, kde je místostarostou jeho dlouhodobý rival David Aleš. Z dalších zastupitelů je to Iva Kremitovská a Lucie Pokorná.

„Pochopil jsem to tak, že už nechtějí být spojováni se značkou ANO, jinak tomu nerozumím. Já jsem byl ale za toto hnutí zvolen, tak budu dál v tomto klubu,“ uvedl David Aleš, jenž si už podal přihlášku do obnovovaného brněnského ANO.

Učiní tak i většina z osamocené šestice, přihlášku si ale podle Aleše neplánuje podat Faltýnek ani Dvořák.