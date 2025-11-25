Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Potravinářská inspekce o nálezu hmyzu v obchodním domě v Tkalcovské ulici informovala na svém webu Potraviny na pranýři.
„Byl uložen zákaz užívání prostor výroby pekařských výrobků, včetně přímo navazujících prostor umyvárny, mrazicího zařízení a přípravny pečiva včetně dopeku,“ uvedla inspekce.
Ta zároveň zahájí řízení o udělení pokuty. Zbytek obchodu Albert v Zábrdovicích uzavřen nebyl a funguje normálně dál.
