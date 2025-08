Johana Horáková, spolupracovnice MF DNES

15:10

Extrémní hluk, rozléhající se několikrát za den, uprostřed prázdnin terorizuje obyvatele a návštěvníky centra Brna. Na randál ze stavby Janáčkova kulturního centra si v poslední době stěžují v nedalekých kavárnách či květinářství - tedy tam, kde je potřeba, aby se lidé slyšeli. Vydržet to budou muset zhruba do konce srpna, do kdy má situace trvat.