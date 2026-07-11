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Hledači vynesli nalezenou nevybuchlou munici na pláž, kde byly desítky lidí

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  18:44

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku 7,14 metru. | foto: ČTK

Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Přivolaní policisté oblast vyklidili a pyrotechnik předmět na místě odpálil.

Hledači kovů nevybuchlou munici našli u pláže Sokolské koupaliště, která je u přehrady jedna z nejoblíbenějších. V okolí nálezu byly vzhledem k teplému počasí desítky lidí.

„Když si nálezci uvědomili, že pravděpodobně našli výbušninu, zavolali policisty. Ti okolí předmětu nejprve zabezpečili, část pláže vyklidili a uzavřeli i zastávku lodní dopravy. Policejní pyrotechnik nálož na místě odborně odpálil,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.

Pyrotechnici našli v lese stovky granátů a šedesát kilo munice, část rovnou odpálili

Nález hledači oznámili okolo 15:00, o hodinu a půl později ji pyrotechnik zlikvidoval. Po celou dobu lodě zastávku Sokolské koupaliště vynechávaly.

Podobný případ se u brněnské přehrady stal před rokem, kdy při koupání našlo nevybuchlý granát dítě. Tehdy policisté museli vyklidit část pláže Kozí horka, granát pak pyrotechnici odvezli k likvidaci.

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