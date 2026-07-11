Hledači kovů nevybuchlou munici našli u pláže Sokolské koupaliště, která je u přehrady jedna z nejoblíbenějších. V okolí nálezu byly vzhledem k teplému počasí desítky lidí.
„Když si nálezci uvědomili, že pravděpodobně našli výbušninu, zavolali policisty. Ti okolí předmětu nejprve zabezpečili, část pláže vyklidili a uzavřeli i zastávku lodní dopravy. Policejní pyrotechnik nálož na místě odborně odpálil,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
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Pyrotechnici našli v lese stovky granátů a šedesát kilo munice, část rovnou odpálili
Nález hledači oznámili okolo 15:00, o hodinu a půl později ji pyrotechnik zlikvidoval. Po celou dobu lodě zastávku Sokolské koupaliště vynechávaly.
Podobný případ se u brněnské přehrady stal před rokem, kdy při koupání našlo nevybuchlý granát dítě. Tehdy policisté museli vyklidit část pláže Kozí horka, granát pak pyrotechnici odvezli k likvidaci.