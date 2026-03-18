Brutální útok na nádraží, pracovníci ostrahy odvlekli muže z čekárny a zbili ho

Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci bezpečnostní služby tam odvlekli muže z čekárny do vedlejší chodby, kde ho v přesile napadli pěstmi a kopanci. Útok natočil jeden ze členů ostrahy na video. Případem se už zabývají kriminalisté. Později se objevil další záznam z nádražní budovy.

Na incident z konce února upozornila stanice CNN Prima News. Na videu je vidět, jak pracovníci bezpečnostní služby muže tahají z čekárny do vedlejší místnosti. Tam oběť ležící na zemi surově napadají.

Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci bezpečnostní služby tam odvlekli muže z čekárny do vedlejší chodby, kde ho v přesile napadli pěstmi a kopanci.
Lidé označují okolí hlavního nádraží za ostudu Brna. Odehrávají se tam různé konflikty a potyčky mezi bezdomovci, mnohým vadí také špína. Přesto se podařilo prostor zčásti zvelebit.
Nejaktivnější útočník poškozenému uštědřil sérii úderů do obličeje a kopanců. Z bezprostřední blízkosti na něj přitom křičí. Další z agresorů do muže opakovaně kope. Napadený se snaží krýt si rukama hlavu. Poté, co se postaví, na něj pěstmi útočí další člen bezpečnostní služby.

Podle svědka napadený údajně obtěžoval kolemjdoucí, což však on sám přímo neviděl. Útok trval téměř deset minut. Podle televize Prima skončil poškozený s rozbitou hlavou a podlitinami v obličeji.

Bezpečnostní agentura M2C tři členy ostrahy kvůli brutálnímu napadení ihned propustila. „Incident jsme okamžitě prověřili a celou situaci bereme velmi vážně. Chování těchto dnes už bývalých zaměstnanců považujeme za naprosto nepřípustné a neslučitelné s našimi firemními principy i standardy. Spolupráci s nimi jsme proto ukončili s okamžitou platností,“ uvedla pro iDNES.cz vedoucí marketingu firmy Alžbeta Timárová.

„Ačkoliv jde o individuální selhání, ihned jsme přistoupili k opětovnému proškolení personálu, zejména v oblasti bezpečnosti. Jakékoli podobné chování kategoricky odsuzujeme a podnikáme další kroky, aby se takové situace již neopakovaly,“ zdůraznila Timárová.

Případ vyšetřují kriminalisté. „Prověřujeme jej pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Kriminalisté už začali s výslechy účastníků incidentu, první provedli na začátku tohoto týdne. „Další budou následovat. Získané informace průběžně vyhodnocujeme,“ dodal Malášek.

Později se objevilo ještě další video z brněnského nádraží pocházející pravděpodobně ze začátku března. Záznam ukazuje, jak agresor bije pěstmi muže sedícího v čekárně, zatímco členové bezpečnostní agentury pouze lhostejně přihlížejí a nijak nezasáhli.

