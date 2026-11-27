Záznam trvá pouhých 13 sekund. Jeden z pracovníků na něm táhne muže za ruku po mokré podlaze, zatímco jeho kolega za nimi nese berli a venku ji dává na muže. Poté oba pracovníci odcházejí.
„Řešit bezdomovectví tím, že securitka odvleče člověka o berli metr před vstup nádraží a nechá ho ležet ve sněhu, fakt nepomáhá,“ napsal k videu jeho autor Jakub Poštolka.
Ostraha čelí tvrdé kritice také v komentářích pod příspěvkem. „Okamžitě by je měli vyhodit... Měli zavolat policii a vyřešit to jinak. Však ho tahají jako nějaké mrtvé zvíře,“ nebral si servítky jeden z uživatelů.
Jiní však mají pro postup pracovníků bezpečnostní agentury pochopení. „Je to strašný, když to člověk takhle vidí, ale na druhé straně ti kluci mu určitě dali možnost odejít po svých. A ta ochranka chrání ostatní lidi před takovými živly,“ vysvětlila jedna z komentujících.
Firma postup prověřuje
Ze záznamu není patrné, co se před událostí událo. „Podle dosud dostupných informací situaci předcházelo opakované vracení se dotyčného muže do objektu, kde svým jednáním a chováním porušoval interní bezpečnostní normy objektu. Situaci v průběhu dne řešila rovněž policie,“ upozornila společnost M2C ve vyjádření pro iDNES.cz.
Způsob, jakým pracovníci muže z budovy vyvedli, podle společnosti neodpovídal standardům, které od nich vyžaduje. „Celou událost proto bezodkladně prověřuje tým interního auditu M2C,“ zdůraznila firma s tím, že situaci bere velmi vážně.
Bezpečnostní agenturu si najala společnost Brno New Station Development, která má hlavní nádraží v dlouhodobém pronájmu. „O incidentu jsme ostrahou informování, včetně celého jejího průběhu od samotného počátku – napadání ostrahy, odmítnutí zanechání nežádoucího chování i následného průběhu postupu nad rámec videa, které tyto souvislosti nezachycuje,“ sdělil šéf a majitel společnosti Ivo Vrzal.
Zdůraznil, že práce ostrahy v nádražní budově, kterou denně projdou desetitisíce lidí, je velmi náročná. „Přináší i komplikované situace s osobami, které si objekt pletou s azylovým domem a obtěžují ostatní, a to nejen svým chováním,“ poznamenal Vrzal.
|
Brutální útok na nádraží, pracovníci ostrahy odvlekli muže z čekárny a zbili ho
Také podle M2C je bezpečnostní situace v prostoru nádraží a jeho okolí dlouhodobě komplikovaná. „Pracovníci ostrahy se zde pravidelně setkávají s konfliktními situacemi, včetně fyzického napadání. Ani náročné podmínky však nemohou ospravedlnit postup, který není v souladu s našimi pravidly,“ uvedla firma.
Ostraha čelila kritice už dříve
Čtvrteční incident není první případ, kdy jednání pracovníků ostrahy na hlavním nádraží vzbudilo rozruch. V březnu se na veřejnosti objevilo video, na němž ostraha vleče muže z čekárny do vedlejší chodby, kde ho v přesile napadá pěstmi a kopanci. Útok natáčel jeden z členů ochranky. Firma tři pracovníky ihned propustila.
|
Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky
Na začátku srpna se naopak dva členové ostrahy stali oběťmi surového útoku. Skupina agresorů je strhla na zem, kde do nich kopala a bila je pěstmi. Oba napadené museli ošetřit záchranáři a následně je převezli do nemocnic k vyloučení vážnějších zranění.
Podle policie měla být záminkou situace, kdy pracovníci agentury upozornili dvě ženy na zákaz kouření v objektu. Pachatelé, kteří se pohybovali nedaleko, napomenutí směřující ke dvěma ženám slyšeli a na ostrahu hned zaútočili. Zda se ženy s agresory znaly, policie nesdělila.
|
18. března 2026