Bezdomovci z nádraží v Brně mizí, rozvalují se ale jinde. Město chystá další opatření

Vedení města si chválí, že v dubnu zavedený přísnější dohled na hlavním nádraží plní svůj účel a skupiny často podnapilých osob z řad lidí bez domova postávající nebo sedící přímo u vchodu do nádražní budovy se podařilo odtud z velké části dostat pryč.
Jenže problém se jen přesunul o kus dál. Bezdomovce je v posledních týdnech možné častěji než dříve vidět na lavičkách přímo na náměstí Svobody, podle starosty městské části Brno-střed Vojtěcha Mencla (ODS) si našli nový „bivak“ také za Domem umění v parku na Malinovského náměstí nebo na Šujanově náměstí poblíž sídla Armády spásy.
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Právě proti těmto jedincům polehávajícím a posedávajícím různě ve veřejném prostoru chce primátorka Markéta Vaňková (ODS) zakročit pomocí nové vyhlášky zakazující takové bivakování. „Je ale potřeba ji co nejlépe nastavit, aby nebyla omezující pro běžné Brňany a ti si mohli bez problému někde v parku udělat piknik,“ poznamenala.
Hlavní problém podle ní tkví v tom, že většina těchto lidí ani nejsou občany Brna. Do jihomoravské metropole se často dostanou se záchrankou či policisty, kteří je sem odvezou na jedinou protialkoholní záchytnou stanici v celém regionu.
Tito lidé pak už ve městě zůstanou. „Je to problém, na který dlouhodobě upozorňujeme, že se sem právě takto dostávají,“ poznamenal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Po vystřízlivění podle něj nemají motivaci odtud ani jít pryč, protože je tady větší koncentrace lidí, s nimiž mohou trávit čas, i dalších, od nichž případně mohou něco vyžebrat.
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Podle primátorky na středeční debatě zaznělo, že méně než polovina lidí, kteří loni skončili na záchytce, jsou občany Brna. „Opakovaně padalo, že by mělo dojít k většímu zapojení Jihomoravského kraje, aby pro osoby bez domova, třeba právě podnapilé, bylo v kraji více míst, kde mohou být,“ sdělila Vaňková.
Na mysli má třeba vyčlenění některých lůžek v jednotlivých nemocnicích v okresních městech, které spadají pod hejtmanství. „Bylo by potřeba to opravdu dobře domyslet a zásadní je financování i personál,“ reagoval na tento nápad krajský náměstek pro sociální a prorodinnou politiku Roman Celý (KDU-ČSL).
Zároveň rozporoval, že by se do Brna stahovali bezdomovci odjinud. „U nás ve Vyškově máme padesátku takových lidí a taky nejsou jen místní. Oni totiž ze záchytky nasednou na první vlak a jedou do první stanice, kde je vyhodí, protože nemají jízdenku. To je kolikrát právě Vyškov,“ podotkl Celý, který je zároveň vyškovským místostarostou.
Předseda krajského sociálního výboru Michal Chládek (ODS) vidí několik možností k debatě včetně krajských dotačních titulů pro obce. Tyto peníze by šly následně na mzdy pracovníků, kteří by se bezdomovcům věnovali. „Vše je ale ještě k jednání,“ dodal.
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2. září 2025