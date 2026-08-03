Surové napadení se odehrálo v sobotu krátce po půl desáté večer přímo před vchodem do hlavní nádražní budovy.
„Záminkou pro nepochopitelné chování agresorů měla být situace, kdy pracovníci ostrahy upozornili dvě ženy na zákaz kouření v objektu,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Pachatelé, kteří se pohybovali nedaleko, napomenutí směřující ke dvěma ženám slyšeli a na ostrahu hned zaútočili. Zda se ženy s agresory znaly, policejní mluvčí nevěděl.
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Oba pracovníky ostrahy museli ošetřit záchranáři. „Následně jsme je převezli k vyloučení vážnějších zranění do Úrazové nemocnice a Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Michaela Bothová.
Policisté případ prověřují pro podezření z výtržnictví. „Kvalifikace se však může po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu svědků a dalších důkazů ještě rozšířit,“ upozornil Chaloupka.
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12. ledna 2026