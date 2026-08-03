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Tady se nekouří! Upozornění strhlo surový útok, terčem byla ostraha nádraží

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  13:37
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)

V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026) | foto: Jan VlachMAFRA

V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)
10 fotografií
Skupina několika agresorů v sobotu večer brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Oba členové ostrahy skončili po útoku v nemocnici. Po pachatelích policisté pátrají.

Surové napadení se odehrálo v sobotu krátce po půl desáté večer přímo před vchodem do hlavní nádražní budovy.

V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků.
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Někdy popisují svou práci jako marný boj.
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Z vyhlídky nad odjezdovými tabulemi mají odjezdovou halu jako na dlani.
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Mezi jejich výbavu patří obušek i pepřový sprej.
10 fotografií

„Záminkou pro nepochopitelné chování agresorů měla být situace, kdy pracovníci ostrahy upozornili dvě ženy na zákaz kouření v objektu,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Pachatelé, kteří se pohybovali nedaleko, napomenutí směřující ke dvěma ženám slyšeli a na ostrahu hned zaútočili. Zda se ženy s agresory znaly, policejní mluvčí nevěděl.

Strohá výbava i 45 tisíc kroků. Nejsme blbí sekuriťáci, říká ostraha nádraží v Brně

Oba pracovníky ostrahy museli ošetřit záchranáři. „Následně jsme je převezli k vyloučení vážnějších zranění do Úrazové nemocnice a Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Michaela Bothová.

Policisté případ prověřují pro podezření z výtržnictví. „Kvalifikace se však může po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu svědků a dalších důkazů ještě rozšířit,“ upozornil Chaloupka.

12. ledna 2026
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