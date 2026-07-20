Uzavřený přechod u hlavního nádraží lidé ignorují. Ve spěchu riskují mezi auty

Přechod mezi budovou brněnského hlavního nádraží a trolejbusovou smyčkou v Benešově ulici je kvůli pokračující přestavbě parovodu na horkovod uzavřený. Pěší musí nově projít pod viaduktem a pokračovat po chodníku směrem k autobusovému nádraží u hotelu Grand. Obcházka jim cestu prodlouží o několik minut.
Většina lidí nové dopravní omezení respektuje, a to i přesto, že často táhnou kufry nebo pospíchají na vlak či autobus. Najdou se však i tací, kteří zákaz ignorují. Během patnáctiminutového pozorování prošlo přes uzavřený přechod přibližně dvacet lidí. Neodradilo je ani policejní auto stojící jen několik metrů od místa.
„Značení jsem si všiml, ale když člověk pospíchá, nemá čas to obcházet a ještě čekat na semaforu,“ vysvětlil jeden z chodců, proč přes uzavřený přechod prošel.
Spěch je v okolí hlavního nádraží patrný prakticky neustále. Někteří lidé kvůli němu přebíhají Benešovu ulici i mimo vyznačené přechody. Většina cestujících však volí doporučenou obchozí trasu a s delší cestou počítá.
Omezení potrvá do poloviny října
Komplikace pro pěší v prostoru mezi vlakovým a autobusovým nádražím začaly už na začátku června se zahájením prací Tepláren Brno. Kvůli stavbě je uzavřený jízdní pruh blíže k autobusovému nádraží a automobily jezdí po části původního chodníku. Pro pěší proto vznikl oddělený koridor.
Změna se dotkla také cestujících městskou hromadnou dopravou. Zastávky autobusových linek 47 a 49 se přesunuly blíže k železničnímu viaduktu.
|
Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze
Podle městského webu Kopeme za Brno má současné uzavření přechodu a části chodníku trvat do 15. října. Přestavba parovodu na horkovod je součástí příprav na budoucí proměnu Benešovy ulice, z níž má v dalších letech zmizet autobusové nádraží. Termín zahájení této rozsáhlé přestavby město zatím nestanovilo.