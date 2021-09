Telefon i dynamit. Absolon odhalil tajemství krasu přesně před 120 lety

Z dobrodružné výpravy nadšených mladíků se zrodil turistický fenomén. Dnes je to přesně 120 let od chvíle, kdy se speleolog Karel Absolon poprvé spustil na dno propasti Macocha. Začala se tak psát nová kapitola v historii Moravského krasu, do kterého právě díky boskovickému rodákovi už v následujících letech zavítaly statisíce turistů.