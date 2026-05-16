Skutečnosti a okolnosti česko-německého soužití jsou právě v Brně velmi zajímavé, ostatně jeho dějiny se v tomto ohledu odehrávaly zvláště turbulentně. Vždyť po léta bylo převážně „německým“ městem, minimálně proto, že se zde po staletí mluvilo víc německy než česky.
Takzvaný Brněnský jazykový ostrov tvořilo německy mluvící obyvatelstvo od konce 12. století až do jeho vysídlení z Československa v roce 1945. Kromě centrálního Brna Němci převažovali v mnoha okolních obcích, k nimž patřily Kamenný mlýn, Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní a Horní Heršpice, Komárov, Přízřenice, Modřice, Moravany a Želešice.
V Pohořelicích už většina lidí nebyla schopna jít dál, navíc zde vypukla epidemie úplavice, protože v místě panovaly strašidelné hygienické podmínky.