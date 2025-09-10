Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát chystá jeho demolici a výstavbu nového vyššího objektu, jenž v mnohem větší míře využije právě sousední kulturní stánek.

Do přízemí domu v Lidické ulici dnes mohou lidé zajít na kávu, v dalších patrech jsou byty a ve vnitrobloku pak zázemí pro divadelní pracovníky. „Většina prostor je využívána jako zázemí hospodářské správy divadla a sklad,“ nastínila mluvčí Městského divadla Brno Kateřina Vižďová.

Jenže budova už je roky v havarijním stavu, část pavlače musí podpírat dřevěné trámy a není možné všechny prostory na sto procent využít. Zrodil se proto plán, který rozhodně nebude levný.

Zchátralou budovu na adrese Lidická 18 v centru Brna čeká demolice. Nahradí ji vyšší dům, který v mnohem větší míře využije sousední Městské divadlo Brno. (září 2025)
Takto má vypadat ulice Lidická po zbourání zchátralého historického domu a výstavbě nového na jeho místě hned vedle Městského divadla Brno.
„Cenový odhad budeme mít až po dokončení projektové dokumentace,“ sdělila Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu a odmítla uvést jakýkoliv odhad. Zcela jistě však projekt vyjde minimálně na desítky, spíše stovky milionů korun.

Divadelní ansámbl pod vedením Stanislava Moši by díky této investici rád získal nejen prostory, v nichž nemusí každou chvíli řešit havarijní problémy vzhledem ke stáří budovy, ale celkově by je rád rozšířil.

„V novostavbě bude poté možné skladovat kulisy aktuálně uváděných inscenací na Činoherní scéně. To omezí nutnost opakované přepravy mezi externě pronajímanými prostorami a areálem divadla, tudíž bude možné zvažovat zmenšení pronajímané plochy v externích skladech,“ vyzdvihla přínosy Vižďová.

Nosnou konstrukci narušila doprava

Podle zveřejněné studie pochází stávající pavlačový dům z 18. století, přesto podle magistrátu nejde o kulturní památku, takže by neměl být problém jej zbourat. Vše ale teprve bude řešit s památkáři. Demolice a nová výstavba by podle loni zpracované studie měla být levnější než rekonstrukce, jež by navíc byla velmi komplikovaná. Zpracovatel Jozef Kubín totiž uvádí, že nosné konstrukce domu jsou narušené.

„Tato skutečnost je způsobená trvalými otřesy od automobilové dopravy a pohybu tramvají MHD. K tomu se pak přidružuje i značné kolísání hladiny spodních vod, které jsou v této lokalitě typické a vytváří velmi specifické a nestabilní základové podmínky pro budovy,“ píše Kubín ve studii. Upozorňuje též, že pavlače ve dvorní části jsou ve špatném stavu a tamní prostory složitě adaptovatelné pro potřeby divadla.

Aktéři u nás mají pocit, že drží obecenstvo v hrsti, líčí šéf stroje na muzikály

Novostavba proto má být rovnou pětipodlažní, tedy vyšší jak v ulici, tak především ve dvoře. V části směřující do ulice je v plánu v přízemí stejně jako dnes kavárna, v patrech budou zkušebny a nahrávací studio sloužící pro potřeby divadla.

Ve dvorním křídle už ve sklepě začnou první sklady kulis a dekorací, pokračovat budou i v přízemí a prvním patře. Další prostory poslouží jako sklady, šatny nebo zázemí údržby. Druhé patro bude nabízet další zkušebnu a rovněž první služební byty, které budou též v dalších dvou patrech. Celkem vznikne 14 bytů, jež budou sloužit divadlu. Ostatně už dnes tamní byty využívají zaměstnanci kulturní instituce.

Zásadnější jsou sklady pro Národní divadlo, upozorňuje Hollan

„Kdy začne demolice a stavba nového domu, v tuto chvíli není jednoduché odhadnout. Jsme v úplných začátcích projektu,“ reagovala Opálková na dotaz k harmonogramu. Magistrát v tuto chvíli hledá projektanta, který se pustí do přípravných prací. Teprve poté přijde na řadu stavba, respektive prvně demolice.

„Některé provozy tak bude nutné dočasně umístit do provizorních prostor,“ podotkla Vižďová s tím, že celá investice půjde z městského rozpočtu. Divadlo samo se na ní finančně nebude nijak podílet.

Podle opozičního zastupitele Matěje Hollana (Žít Brno) však tato stavba není při pohledu na potřeby dalších kulturních institucí ve městě žádnou prioritou.

Brno chce ušetřit na provozu divadla, více se má naopak zapojit kraj a stát

„Co je daleko zásadnější, je postavit sklady pro Národní divadlo Brno, které je ostudně stále nemá a přitom je to úrovní produkcí naprostá evropská špička. Tento dluh by mělo město konečně napravit,“ prohlásil Hollan, jenž v minulosti jako náměstek kulturu na magistrátu řídil.

Jako stěžejní úkol vidí rovněž přechod Mahenova divadla z parovodu na horkovod, jak se postupně děje i v jiných částech Brna. „Což může být v kontextu staré budovy docela oříšek,“ upozornil.

Další dům zacelí proluku vzniklou bombardováním

Vedení brněnského magistrátu nyní schválilo také projekt stavby bytového domu v proluce na třídě Kapitána Jaroše, kterou lze dojít právě k Městskému divadlu. Dům za 170 milionů korun by mohl stát v roce 2029, nyní bude vznikat architektonická studie. V místě kdysi dům byl, ale po bombardování v roce 1944 po něm zůstalo prázdné místo. Zástavba tak v budoucnu bude opět kompletní. „Dostavba proluky zacelí ‚architektonickou jizvu‘ v cenné uliční frontě. Zároveň chceme projekt připravit tak, aby ještě zvýšil hodnotu místa, které je už teď hojně využívané. Slouží totiž jako spojka mezi Lidickou a třídou Kapitána Jaroše, lidé tudy chodí do divadla. I v novém domě tedy počítáme s komfortním průjezdem a aktivně využitým přízemním parterem,“ nastínila náměstkyně primátorky Karin Podivinská (ANO).

