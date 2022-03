Brno chtělo náklaďákům zpoplatnit vjezd do centra. Zjistilo, že by prodělalo

Do historického centra Brna vjíždí denně řada velkých a těžkých aut. Míří na stavby, zásobují obchody nebo třeba něco stěhují. Pod jejich koly však dostává zabrat dlažba, která je kvůli tomuto náporu na mnoha místech zničená.

Před rokem proto brněnské vedení oznámilo, že provoz náklaďáků v centru zpřísní a zreguluje tím, že za ně začne vybírat tučné poplatky. Dnes je ovšem zřejmé, že z těchto plánů nic nebude, protože město by na nich prodělalo.

Magistrát totiž počítal s tím, že provozovatelé těžkých aut budou platit tisíce nebo i desetitisíce korun za povolení k vjezdu. Poté se však začalo ukazovat, že firmy, které do centra vozy posílají, sem potřebují jezdit jen občas a stačí jim, když si pro tyto cesty vyřídí speciální jednorázové povolení na daný den. To nemůže být ze zákona vyšší než 200 korun, což je pro město problém.

„Administrativní náklady spojené s vyřízením jednorázového oprávnění jsou mnohonásobně větší než 200 korun. Konzultovali jsme proto s ministerstvem dopravy, zda můžeme tuto maximální výši navýšit. Přišla nám odpověď, že je částka pevná a nemůžeme s ní nic dělat,“ vysvětluje Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Právě ze zmiňovaných 200 korun za den vycházely městem navrhované poplatky ve výši až 73 tisíc za rok. V případě, že by firmy platily za vjezd jen občas, by však Brno za vypracování povolenek zaplatilo víc, než by utržilo.

Radní pro dopravu městské části Brno-střed, odkud apel na zpoplatnění vjezdu vzešel, Jan Mandát (za ODS) nicméně tvrdí, že se spíš magistrát bojí jít do regulace.

„Ministerstvo říká, že bychom šli proti zákonu, já říkám, že bychom šli nad rámec zákona. Podle mě je to odůvodněné místní potřebou,“ je přesvědčen radní, jenž znovu upozornil na ničení dlažby v centru způsobené těžkou dopravou.

Chce proto hledat další alternativy, jak náklaďáky regulovat, nebo od nich alespoň vybrat peníze, za které se pak bude dlažba opravovat, což si každý rok vyžádá miliony korun. Konkrétní plán ovšem Mandát zatím nemá. „Budu se muset poradit s právníky, ale rozhodně to chci řešit co nejdříve,“ oznamuje.

A co přísnější zákaz vjezdu?

Na vstřícnější postoj ministerstva spoléhal i jeho kolega z magistrátu, brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

„Mysleli jsme si, že to spustíme, ale nastaly problémy,“ vysvětloval loni v prosinci, proč se zpoplatnění nepodařilo zavést už v září, jak původně sliboval. Tehdy ještě stále upíral naději k ministerstvu, nakonec se však ukázalo, že marně. Politické prohlášení tak zaznělo rychleji, než byla věc právně vyřešená.

9. března 2021

Kratochvíl teď nevidí mnoho dalších možností, jak pohyb těžkých aut po centru omezit. „Částečně to může řešit stavební úřad, který v rámci povolení může stanovit tonáž aut, jejich počet či časy, kdy budou jezdit. Ale to jde mimo nás, protože jde o státní správu,“ podotýká.

Podle opoziční zastupitelky a bývalé místostarostky pro dopravu v Brně-střed Jasny Flamikové (Zelení) by situaci mohl řešit striktnější zákaz vjezdu pro těžké vozy.

„Dnes je tam sice zákazová značka, ale podle provozu to vypadá, že povolení dostane kdokoli,“ poukazuje Flamiková, která míní, že by bylo možné zakázat až na výjimky těžká auta úplně. Zásobování by pak obstarala menší auta nebo takzvaná cargokola, která už některé podniky zkoušejí.