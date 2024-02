Zlevněné HHC mizí z obchodů. Nezkrachujeme, máme alternativy, zní od prodejců

Malá prodejna v centru města se zlatým konopným listem v logu se snaží zásoby doprodat. Zákazníky lákají na výrazné zlevnění. „Máme teď šedesátiprocentní slevu,“ říká prodejkyně. Neprodané produkty s HHC poté zabalí do krabic a odešle zpět dodavateli. „Tady v obchodě ani na dalších pobočkách nezůstane ani gram. Nesmí zůstat,“ zdůrazňuje.

Hexahydrokanabinol neboli HHC se vyrábí synteticky z kanabidiolu (CBD) nebo tetrahydrokanabinolu (THC). V malých koncentracích může tyto látky obsahovat i konopí včetně technického. Po požití se u člověka nezřídka dostavují pocity euforie a povzbuzení. Některým lidem, primárně dětem a mladistvým, však mohou způsobit zdravotní komplikace.

I díky své dostupnosti se stalo HHC velmi populární. „Jedná se o žádanou kategorii produktů,“ říká Riccardo Ghibellini, obchodní manažer prodejny Cbweed. Zboží se slevou nabízeli do konce minulého týdne a zásob s HHC se již kompletně zbavili. „V prodeji ostatních výrobků plánujeme pokračovat. Teprve se dozvíme, zda bude zákaz problém,“ dodává Ghibellini.

Udat ještě co nejvíce zboží

„Co se prodá, to se prodá, zbytek půjde pryč,“ říká redaktorovi MF DNES prodavačka v obchodě a ukazuje na stěnu za sebou, kde na balíčkách svítí nápis „HHC“. Ještě do čtvrtka se pokusí udat co nejvíce, jeho zákaz ji však v dalším podnikaní prý příliš omezovat nebude. „Obchod mám plný dalších konopných výrobků, především s CBD,“ vysvětluje.

Kousek od této prodejny, u zadního vstupu do obchodního centra Letmo, stojí automat naplněný hlavně zbožím s brzy zakázanou látkou. Balíček květů tu jde pořídit za dvě stě korun.

Když člověk sjede po eskalátorech Obchodního centra Letmo, může si HHC koupit v podchodu pod hlavním nádražím. Společnost Still Chill, která provozuje tamní automat, nalepila přímo na něj své vyjádření k aktuální situaci. „Nikdy jsme neprodávali cukrovinky s HHC ani jiné produkty, které by jakkoliv motivovaly nebo lákaly děti a mládež ke koupi,“ hájí se.

Firma zároveň upozorňuje, že česká legislativa nedovoluje prodejcům konopných a dalších produktů umístit na automat čtečku občanek. „Zakázat prodej HHC není řešení. Tím je regulace věku u prodeje těchto produktů,“ uvedla společnosti Still Chill.

Další provozovatel automatů, společnost Hempbox, se vyjádřil pouze na sociálních sítích. Po celou dobu působení na trhu prý usiloval o samoregulaci, ať už vlastními kroky nebo ve spolupráci s Asociací za bezpečné prodejní automaty. „HHC gumídky jsme nikdy neprodávali,“ tvrdí. Sáčky s květy nebo vapovací pera ale stále nabízejí za zlevněné ceny ve svých strojích u obchodního centra Dornych a v pasáži Rozkvět na náměstí Svobody.

Na trhu jsou už alternativy

Výprodej mají i v kamenném obchodě kousek od hlavního nádraží. Do konce měsíce nabízí veškeré produkty s obsahem HHC a THC-P za poloviční ceny. Velké byznysové problémy ale nečekají, na trhu už se stačila objevit alternativa HHC-P, která do zákazu nespadá. „Akorát je dražší ho vyrobit, takže i zákazníci zaplatí víc. A těm se většinou nechce moc utrácet,“ míní prodejkyně. O osud obchodu se neobává, pokud stát nezakáže všechny psychoaktivní alternativy, které HHC má.

Pár dnů před prohibicí se potvrzují obavy některých odborníků, že po úplném zákazu se začnou na trhu objevovat náhradní varianty, které mohou mít silnější účinek a jsou tedy potenciálně nebezpečnější.

K zařazení HHC, HHC-O a THC-P na seznam návykových látek se vláda rozhodla po sérii případů, kdy se děti otrávily nebo skončily v nemocnici po snědení gumových medvídků a cukrovinek s obsahem HHC. Zákaz ale má být dočasný do konce letošního roku, poté by měl trh fungovat regulovaně. Prodej pouze zletilým ve specializovaných prodejnách a ne v automatech upravuje novela zákona o návykových látkách.