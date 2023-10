Z prožitého pekla se chtěl vypsat. „Moravský Kafka“ zemřel kvůli své hypochondrii

Dožil se pouhých šestatřiceti let, přesto se dokázal Hermann Ungar zařadit po bok takových spisovatelů své doby, jako byl třeba Franz Kafka. Patřil do takzvaného Pražského kruhu německy píšících autorů z českých zemí vesměs židovského původu. Od narození boskovického rodáka Hermanna Ungara letos uplynulo 130 let.