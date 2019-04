Risk, nebo zisk? Na hejtmanství se přou o obchod za půl miliardy

Od svého vzniku v 90. letech staví společnost Technologický park Brno v blízkosti fakult Vysokého učení technického (VUT) budovy, v nichž mají zázemí technologické firmy, včetně světových gigantů, jako jsou IBM či Red Hat.

Necelou polovinu akciovky vlastní Brno, zhruba stejný podíl státní dubajská firma P&O.

A právě ten se za půl miliardy korun chystá odkoupit Jihomoravský kraj. Pro tento záměr je zejména náměstek pro vědu a výzkum Jan Vitula (TOP 09) společně s hlavní koaliční silou – hnutím ANO. Jenže hlas jeho klíčového muže nemá. Podle informací MF DNES se mu totiž zatím nepodařilo přesvědčit hejtmana Bohumila Šimka (ANO).

Ten se k situaci osobně nevyjádřil, komentář zaslal jen přes krajskou mluvčí Moniku Brindzákovou.

„Panu hejtmanovi není jasné, kde jste získal informaci o jeho postoji k této případné investici, protože se veřejně v tomto smyslu nikdy nevyjádřil. O problematice se zatím stále jedná a shromažďují se potřebné informace, takže nepovažujeme za vhodné se k věci aktuálně vyjadřovat médiím,“ sdělila mluvčí.

Peníze se vrátí z daní firem, tvrdí Vitula

Šimkův přinejmenším rezervovaný postoj však potvrzují jeho kolegové, kteří hovoří o hejtmanově „obezřetnosti a jiném úhlu pohledu na věc“.

„Pan Šimek k tomu má samozřejmě dotazy. Nikdo z nás ale nečekal, že pro odkup všichni hned zvedneme ruku,“ urovnává neshody Vitula.

I přesto si za obří investicí, která by rok před krajskými volbami znamenala další úvěr pro hejtmanství, i nadále stojí.

„Firmy chtějí expandovat a projevily zájem zůstat co nejblíže Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC). Z našeho pohledu je výhodnější přemýšlet v delším časovém horizontu a počítat, že peníze, které investujeme do nákupu, se nám vrátí z daní rozvinutých firem,“ podotkl. Podle něj jinak hrozí, že startupy, jež vyrostly v JIC, z Brna raději zmizí.

Projekt řeší exprimátor Vokřál. „Má víc času,“ vysvětluje Malá

Šimek však není jediný, kdo má s projektem problém. Kromě většiny opozice se rezervovaně nebo přímo proti staví i koaliční ČSSD či Starostové pro jižní Moravu. A jednání kolem půlmiliardového obchodu se vyhýbá i Šimkova náměstkyně pro oblast majetku a investic Taťána Malá (ANO).

Projekt tak svěřili brněnskému exprimátorovi a krajskému zastupiteli Petru Vokřálovi (ANO), jenž má zkušenosti z vyjednávání s Němci při odkupu akcií Veletrhů Brno. „Dohodli jsme se, že to bude řešit on, protože má teď více času než já,“ vysvětlila Malá, která je zároveň poslankyní.

Vokřál naopak masivní investici podporuje. Ostatně v roli primátora krátce po nástupu na magistrát zatrhl chystaný prodej brněnského podílu, jak plánovalo vedení za Romana Onderky (ČSSD). Jak by kraj postupoval, kdyby pod případnou dohodu odmítl Šimek připojit svůj podpis? „Pokud by měl někdo obavy, já s tím problém nemám. Když mi tu pravomoc zastupitelé dají, klidně smlouvu podepíšu,“ prohlásil Vokřál.

Zatím se však záměr kvůli rozporům v koalici nehýbe, jak se původně čekalo. Podle dřívějších slov Vituly měli o odkupu jednat krajští zastupitelé na schůzi hned po Velikonocích. Na programu ale tento bod chybí. Zastupitelům přišly podrobné podklady teprve před pár dny a dosud mezi nimi ani neexistuje většina, která by takový záměr prohlasovala.

Navíc podle koaličního zastupitele Petra Kunce (TOP 09) by na něčem tak zásadním měla být shoda více stran v zastupitelstvu, a ne odkup tlačit těsnou většinou. „Mně by se navíc líbilo, kdyby se do toho zapojily i vysoké školy, ať už VUT, či Masarykova univerzita,“ řekl Kunc.

Obsazenost je přes 90 procent

Kritici investice se především bojí, že kraji vstup do akciovky nic nepřinese, naopak na to finančně doplatí. Vokřál či šéf Technologického parku a další člen ANO Marek Janíček jejich obavy vyvrací.

„Máme obsazenost přes 90 procent, téměř plno. Stále jsou dotazy na nové prostory,“ podotkl Janíček s tím, že letos na podzim chtějí zahájit výstavbu další budovy v centrální části.

Tam už stojí tři, dalších deset pak blíže centru u fakulty strojního inženýrství. Poslední otevřela před dvěma roky. V centrální části u podnikatelské fakulty má vyrůst ještě dalších pět objektů, v dlouhodobém výhledu jsou v plánu také nové budovy naproti vědeckým institucím CEITEC a AdMaS.

Podle Vokřála je třeba vzít v úvahu také fakt, že se nabízí možnost rozvíjet park „vysněným“ směrem a u VUT tak budovat jedinečnou lokalitu plnou technologií a inovací.