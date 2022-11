Jízdné zdražit musíme, Brnu navzdory, říká jihomoravský hejtman Grolich

Během dvou let musel Grolich a jeho kolegové kromě provozních věcí a vlastních plánů řešit i hned několik dosud nevídaných krizových situací, jako byla covidová pandemie, řádění tornáda nebo příchod desetitisíců ukrajinských uprchlíků kvůli ruské invazi.

„Nejtěžší bylo určitě tornádo, ponesu si ho v sobě celý život. Bylo nárazové, silná věc. Že tady budeme řešit válku, to se může opakovat. Možná se taky potkáme s pandemií. Ale asi se nepotkáme s takovou ničivou katastrofou jako tornádo,“ prohlašuje Grolich.

Pokud vezmeme jeden jediný nejtěžší okamžik, byl to večer po tornádu, kdy jste vyjel přímo na místo?

Určitě. Byli jsme tam hodinu, dvě hodiny potom, co se to stalo. Opravdu jsem si v tu chvíli myslel, že budeme řešit minimálně desítky, spíš stovky mrtvých. Je zázrak, že jich bylo jen šest. Když jsem v Moravské Nové Vsi viděl, jak je místo zdevastované, vůbec jsem si nedokázal představit, co s tím.

Na opravy poničeného majetku jste z krajského rozpočtu dali nejméně desítky milionů. S penězi souvisí i vaše snaha o změnu v přerozdělování daní krajům, aby jižní Morava získala víc. Teď je na tom v přepočtu na jednoho obyvatele nejhůř. Co jste pro to za dva roky udělali, kromě toho, že jste rozdali poloprázdné lahve vína poslancům, abyste je upozornili na její podfinancování ve srovnání s jinými kraji?

Poloprázdné flašky byly symbolika vůči poslancům, kteří o změně budou rozhodovat. Ale jinak to jsou hodiny a hodiny intenzivních jednání jak tady na kraji, tak s ostatními hejtmany. Byla ustanovená speciální komise. Teď už se to dostalo na úroveň hejtmanů. Ta práce nikdy vidět nebude, ale vždy když jsou nějaké závěry z jednání, které se musí zapracovat, děláme úpravy my jako Jihomoravský kraj. Návrhy, aby řešení bylo konsenzuálnější, jsme doteď přinášeli my. Blížíme se do finále, proto se občas objeví i jiný kraj s návrhem úprav, aby pro něj byla změna lepší, ale my jsme byli jednoznačně nositelem úprav a návrhů vedoucích ke konsenzu. Do konce roku ho musíme dosáhnout.

Myslíte shodu mezi kraji?

Shodu na úrovni hejtmanů, kterou posuneme dál na vládu. Už jsme se o tom předběžně bavili se Zbyňkem Stanjurou (ministr financí – pozn. red.), u něhož jsem byl na jednání za Asociaci krajů. Je to na dobré cestě.

Kdy reálně může na jižní Moravu přitéct víc peněz?

S ministrem jsme se bavili, že by to bylo od 1. ledna 2025. Dřív se legislativní proces nedá stihnout.

Nedávno jste zdražili papírové předplatní jízdenky, chystáte celkové zdražování jízdného?

U papírových to bylo kvůli jejich extrémně nákladné distribuci, proto pokud postupem času přejdeme jen na nepapírové, ušetří to desítky milionů, což mě samotného překvapilo. V nejbližší době připravíme materiály do rady. Nevím teď přesně, o kolik jízdné zdraží, protože dohoda ještě není. Ale když si vezmete inflaci, růst cen energií a pohonných hmot, není udržitelné jezdit za současné ceny. Stáli jsme před rozhodnutím buď zdražit, nebo zrušit spoje. Máme prostor pro zdražení, protože naše jednopásmová jízdenka bude i tak pořád levnější než jednopásmová v Brně. Jako kraj jsme už snad jedenáct let nesáhli na cenu, ale dál to není možné. Zvlášť v poslední době. K nějakému zdražení dojde.

Kdy nastane?

Nemáme to schválené, nemáme připravené materiály do rady, takže nevím. Nejsem schopný ani říct, o kolik procent zdražíme. Ještě to bude předmětem debaty, ale určitě ne od 1. ledna. Pravděpodobně v průběhu prvního pololetí, ale nechci předjímat rozhodnutí rady.

Komplikuje vám situaci rozhodnutí vedení Brna, že jízdné nezdraží minimálně po dobu energetické krize?

Formálně můžeme zdražit i bez Brna, systém financování integrovaného dopravního systému nám to umožňuje, ale samozřejmě je to lepší udělat dohromady. Neřekl bych, že je to komplikace. Možná komunikačně, kdy se řekne, že Brno nezdražuje, zatímco kraj ano. Ale hromadnou dopravu má dalších asi sedm měst, s nimi to ještě budeme řešit. Budeme chtít, aby došlo ke stejnému navýšení.

V posledních týdnech vzbudil rozruch plán na transformaci krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost. Materiál jste schválili na radě bez debaty s opozicí, odbory nebo i nemocnicemi.

O projektu jsme se bavili dlouhou dobu. Byl jsem i v užší pracovní skupině, kde jsme řešili různé úkoly. Až po schválení se ukázalo, že nebyly splněny a projednány tak, jak jsme si představovali. A ano, bohužel se to ukázalo až po schválení na radě. Je pravda i to, že některá usnesení byla napsána až moc konkrétně.

Co to znamená?

Usnesení byla nachystána zbytečně konkrétně, protože i kdybychom je přijali, nezakládáme akciovou společnost. Zahájili bychom první kroky, začal by proces trvající rok a půl až dva. Proto si myslím, že usnesení byla zbytečně konkrétní. Kdyby byla napsána jinak, tak v tom normálně pokračujeme dál a nevyvolalo by to takovou diskusi.

Koho to byla chyba?

Je to oblast zdravotnictví.

Takže radního Jiřího Kasaly?

Řekl bych, že komunikace v tom to opravdu nebyla zvládnutá. Nebyly tam splněny všechny věci, které jsme si říkali, že by do té doby splněny být měly.

Ze strany radního Kasaly?

Jo.

Na sporný plán transformace upozornil jako první bývalý hejtman Michal Hašek. Vy jste na něj reagoval, měli jste pak i možná takovou přestřelku na sociálních sítích…

Určitě jsem s ním neměl přestřelku na sociálních sítích. Když jsem viděl jeho reakci, právě proto, že jsem pochopil, že on usnesení pochopil špatně, jsem mu volal a vysvětlil mu to. My jsme usnesením reagovali na usnesení, které navrhl on v zastupitelstvu za minulého vedení, které schválilo zadání prováděcí studie, kde se měla srovnat varianta velké příspěvkové organizace s několika variantami akciových společností. Bylo to přímo na jeho návrh. Zároveň se ale řeklo, že se nesmí jít cestou transformace za dosažením zisku, což se rovná akciová společnost. Tehdy se tak zadala studie, která řekla: srovnejme dvě varianty, ale zároveň se řeklo, že tou jednou variantou se nesmí jít, což bylo zvláštní. Nikdo si neuvědomoval důsledek tohoto navrženého usnesení.

Když se nám dostaly do rukou výsledky studie zadané předchozím vedením, vyplynulo nám z nich, že je lepší akciová společnost. Museli jsme proto zrušit původní usnesení. Mohli jsme jen říct, že rušíme usnesení, a fungovat dál, ale my jsme rovnou řekli, že ho předěláváme, protože chceme jít přímo do akciovky, do konkrétní formy, což bylo nadbytečné. To jsem chtěl Haškovi vysvětlit. Zavolal jsem mu, on to pak rozpitvával na sociálních sítích, já potom na něj nereagoval.

Ale později jste si do něj nepřímo rýpl, když jste napsal, že nechcete privatizace nemocnic, přestože si to někde lidé přečtou možná i jedenáctkrát. Mířil jste tím na jeho lhaní v minulosti. Nebylo to zbytečné?

Ne, byla to naprosto adekvátní reakce. Nikde jsem na něj nereagoval. Říkal jsem si, že se to správně vyřeší tak, jak si myslím, že by se to řešit mělo. Pokud má dotazy, má na mě telefon, může mi zavolat. Psal to na sociální sítě, já zvolil jinou cestu. Zavolal jsem mu, normálně jsme si to vysvětlili. On to tak i potom napsal, ale zdůraznil tam to, s čím nesouhlasí.

Takže adekvátní reakce? Nebylo to laciné, když upozornil na sporný plán bez veřejného projednání?

Šlo o podstatné věci, které psal. Je to naprosto bezdůvodné strašení privatizací. To jsem mu chtěl vysvětlit. Opakoval to ale pořád dál i po vysvětlení. To je naprosto nadbytečné strašení, není na místě.

Hrozí privatizace nemocnic?

Ne, to je holý nesmysl. Tečka.

Opakovaně říkáte, že jsou pro vás stěžejní věci pro přírodu. Dotace na ně jste navýšili z 15 na 20 milionů, není to ze zhruba devítimiliardového rozpočtu kraje málo?

Jde o to, jestli jsou připravené projekty, nebo ne. Pořád jsme ve fázi, kdy obce čerpají hlavně na projektové dokumentace. Pak si mohou požádat o peníze ze Státního fondu životního prostředí a u nás jen o spolufinancování, takže to není o velkých projektech. Jsme tady dva roky. Pokud první rok dostaly obce peníze na projektování, teprve projektují. Až na konci volebního období, případně až v dalším, se dostaneme k tomu, že 20 milionů nebude stačit. Letos nebudou ani do koruny vyčerpané. Částka je dostačující, protože zatím není nachystaných a povolených tolik projektů. Bude to teprve postupně růst.

Jak jste daleko s největší investicí volebního období – projektem léčebného ústavu v Pasohlávkách?

Finalizujeme výběrové řízení na design and build, aby si udělali prováděcí dokumentaci, navrhli konkrétní stavební řešení a realizaci. Záměr už je naprojektovaný a povolený. Máme přislíbené peníze z Národního plánu obnovy, kde čekáme na vyhlášení výzvy, pořád se oddaluje. Kopnout do země by se ale mělo ve velice krátkém čase.

Platí, že má být ústav hotový do konce roku 2024?

Jestli se nepletu, tak podmínka Národního plánu obnovy je, aby byl projekt do určité fáze hotový do konce roku 2024, což musíme splnit. Ale nevím, jestli termín s podmínkou říkám správně, výzvu ještě nevyhlásili. I další projekty, které přicházejí v úvahu pro Národní plán obnovy, mají problém s termínem, takže může nastat třeba jeho půlroční posun. Směřujeme k tomu, abychom mohli žádat a termín stihli. Vysoutěžíme a jdeme do toho.

Kraj přišel o dotaci 80 milionů korun na opravu rozpadlé silnice vedoucí Svárovskou alejí, za krajské peníze se cesta neopraví. Berete to jako osobní prohru?

Byly to kroky rozběhnuté za předchozího vedení kraje, za nás pouze dobíhala řízení. Projekt byl naprojektovaný za minulého vedení, za něho byly podávané žádosti o povolení. My jsme jen čekali, jak to doběhne. Když jsme nastupovali, věděli jsme, že je to opravdu hraniční, aby se to stihlo. Od začátku jsem říkal, že pokud se nebude kácet celá část aleje jako celek, bude to hlavně z toho důvodu, že peníze propadnou. A že v regionu bude potom hodně těžké znovu sehnat na stejný projekt peníze, i když se jakkoliv upraví. Je to škoda, ale vůbec to neberu jako osobní prohru. V žádném případě.

Ale projekt jste podporoval.

Když už to bylo naprojektováno, jak bylo, věděl jsem, že pokud peníze jednou propadnou, znamenalo by to celé zaplatit ze svého. Je to obecně škoda pro region, protože pro silnici, která je v hrozném stavu, bude hodně těžké sehnat peníze na opravu. Ale od začátku se to mohlo komunikačně zvládnout líp, protože i já jsem se setkával trochu s lichými argumenty ohledně petice i stavu stromů. Stejně se budou kácet, i když ne v takovém množství. Naráží tady na sebe dva veřejné zájmy a to nikdy není jednoduché.

Kdo to mohl komunikačně zvládnout líp?

Předchozí vedení, protože žádosti o povolení byly podané už za něj. Je pravda, že minulé vedení podalo žádost o územní rozhodnutí, kde se řešily podstatné věci, a nikdo se tehdy neozval. Chápu minulou radu, že neměla žádnou potřebu to nějak prodiskutovávat, když se vůbec nikdo neozval. Lidé se ozvali najednou až ve fázi stavebního povolení, kdy už trasa byla jasná. Nevyčítám jim to tolik vzhledem k tomuto průběhu. Kdyby se lidi a spolky ozvali v územním řízení, vypadalo by to jinak. Ani by se možná nežádalo o dotaci, respektive by se žádalo na jiné projekty a kraj by o ni nepřišel.

Tornádo zničilo domov pro seniory v Hodoníně známý jako S-centrum. Dlouho jste mluvili o tom, že nové zařízení postavíte v nedalekém Rohatci, ale v létě jste vzali kvůli postoji ministerstva pro místní rozvoj zpátečku.

Je to trochu jinak. Z diskusí s ministerstvem vyplývalo, že budeme z dotace schopni postavit i novou budovu. Tu pořád chystáme, ale v mezičase z diskusí vyplynulo, že nebude možné dotační peníze v našem případě využít, protože nová budova je na jiném katastru. Proto jsme se rozhodli, že musíme jít i do projektu opravy S-centra. Ale oba projekty běží, ani jeden není zastavený. Akorát jsme s přípravou opravy S-centra začali později, protože jsme mysleli, že půjdeme pouze jednou variantou.

V Rohatci tedy chystaný projekt plánujete postavit za krajské peníze?

Jsme přesvědčeni o tom, že region potřebuje kapacity a že když už jsme pro něj nakoupili pozemky a máme věci rozběhnuté, má smysl projekt dotáhnout dál. Bude to trvat roky, ale věříme, že se budou dát sehnat dotační zdroje.

Když jste se museli vrátit k plánům na rekonstrukci S-centra, jaký je tam tedy aktuální stav?

Máme aktuálně jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá z ministerstva je, že prodloužilo termín, dokdy musí být projekt hotový, což nám pomůže, protože jsme byli časově na štíru. Na druhou stranu jsme ve středu na radě museli zrušit výběrové řízení na dodavatele projektu, protože ten, kdo jej nabídl za rozumnou cenu, nedodal veškeré podklady. A druhý v pořadí byl za extrémně vysokou cenu. Radši jsme řízení zrušili a do nového dáme fixní termín, abychom neplatili hříšné peníze na projektování.

Kraj a Brno přes spolek pořádaly v posledních letech před jejím zrušením MotoGP. Je reálné, že se závod do města vrátí?

Už rok předtím, než jsem nastoupil jako hejtman, bylo jasné, že se to nestane.