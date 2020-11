Jihomoravským hejtmanem se stal Grolich. Zdražíme krajské jízdenky, avizuje

„Jsme v dobrém kontaktu, předávání řízení probíhá skutečně nadstandardně,“ chválí končícího Bohumila Šimka nový hejtman Jan Grolich, jenž se domluvil na koalici s ODS, Piráty a Starosty pro jižní Moravu.

Ujímáte se hejtmanského křesla asi v nejtěžší době za dvacet let existence samosprávných krajů. Jak jste na tuto situaci vy i celá koalice připraveni?

To se ukáže časem. Dosavadní pan hejtman však byl velice otevřený, abychom mohli nasát informace. Na krizový štáb jsem chodil já, první náměstek pan Dubec, paní radní Leitnerová, která bude mít na starost sociální oblast, a byl tam i pan radní Kasala za zdravotnictví.

Kdy se sejdete jako nová rada a co budete řešit jako první?

Hned po ustavujícím zastupitelstvu budeme mít krátkou radu, ale především kvůli organizačním a formálním záležitostem. Pak se potkáme poprvé příští týden ve čtvrtek a poté se budeme scházet asi každý týden, protože budeme řešit především krajský rozpočet na příští rok. Máme na to relativně krátký čas, protože do 3. prosince musíme zveřejnit návrh.

To pro vás bude nelehký úkol, protože musíte počítat s velkými výpadky na daních. Jaké jsou první nástřely?

Návrh rozpočtu je dnes takový, že tam není žádná nová investice, jen ty rozpracované, přesto však musíme vyškrtat přes půl miliardy korun. Není už kde škrtat v investicích, takže budou muset být stejně jako letos opět ponižovány některé dotační tituly.

Vidíte prostor na to, aby se někde přidávalo? V minulosti jste zmínil, že byste chtěl za každých okolností navýšit dotační programy na boj se suchem.

V tomto případě budu určitě navrhovat, aby došlo k posílení. Myslím, že investice do krajiny mají veliký význam. Uvidím, jestli to projde, protože škrty půjdou napříč vším a dotace nejsou o ničem jiném než o politické diskusi. My jsme tu debatu ještě nevedli, takže zatím závěry neexistují.

Je to jediná věc, kde vidíte prostor pro navýšení, a jediná oblast, která by si to zasloužila?

To není o zásluze, ale zvedají se platy, roste inflace, takže aniž bychom chtěli, musíme zvedat, protože je to dané zákonem. My na to musíme reagovat a nemůžeme lidem platit méně.

Mířím vzhledem ke covidu k oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Dostane se sem více peněz?

Není příliš reálné, abychom tam dávali více. Každopádně ale počítáme s rezervou na covid nebo obecně krizové situace. Celkově bude debata o rozpočtu spíš o tom, kde neškrtat, než kde peníze navýšit.

Na druhou stranu byste mohli díru zalepit tím, že byste zdražili krajské jízdenky, jejichž ceny jsou asi šest nebo osm let stejné. Je to na stole?Určitě není dlouhodobě udržitelné, aby se stále jezdilo za stejné ceny. Bude to téma, o kterém se budeme bavit, ale nedokážu teď říct, jestli se bude zdražovat už pro příští rok. Sám si to nemyslím, protože letošek je těžký pro všechny a pro každý rodinný rozpočet.

Jihomoravský kraj dlouhodobě trápí, a bylo to často zmíněno před volbami, špatně nastavené rozdělování peněz v rámci rozpočtového určení daní. Máte už v plánu o tom jednat?

Už teď jsem přesvědčován, abych někoho podpořil na předsedu asociace krajů, ale já chci od toho člověka slyšet, že se bude asociace tomuto tématu věnovat. Doufám, že se k tomu vrátíme, protože jednání zamrzla na začátku letošního roku s příchodem koronaviru. Je však jasné, že toto nebude mít na rozpočet příštího roku žádný vliv. Budeme rádi, když změna projde do konce volebního období.

Podobný problém je i u sociálních služeb, kde je také špatně nastavený systém. Kdy v tomto případě chcete začít jednat?

Tady je problém, že příští rok jsou parlamentní volby, a do nich žádná změna nenastane. To je nereálné. Otázkou je, s kým budeme jednat po volbách. Neočekávám, že to bude paní ministryně Maláčová.

Nejen vy jste v kampani říkal, že chcete kraji dodat energii, aby nežil jen z podstaty, a nastolit zásadní změny, které region posunou. Půjde to však, když mluvíte o těchto problémech?

Nekandidovali jsme jen pro rok 2021. Jsem přesvědčený, že další tři roky budou o něčem jiném. Doufám, že se na jaře zbavíme krize po stránce zdravotní, během roku snad i té ekonomické, takže s dobrým rozpočtem budeme fungovat až od roku 2022. Věřím, že to pochopí i občané. Samozřejmě je jasné, že některé změny nejdou ze dne na den ani z roku na rok.

Vy sám i náměstek Lukáš Dubec z Pirátů jste mluvili o tom, že po nástupu na krajský úřad odstraníte turnikety u vstupu do budovy. Půjdete s tímto návrhem někdy brzy i na jednání rady?

Ono to nebude až tak jednoduché, ani si nemyslím, že to je v kompetenci rady. Jde čistě o provozní věc, kterou je potřeba řešit s ředitelem krajského úřadu. Sám nevím, jestli se tím máme zabývat zrovna teď. V době covidu, kdy je dobré vědět, kdo přišel a odešel třeba kvůli trasování, stojí za to se zamyslet, jestli z čistě praktického hlediska systém ještě neponechat. Navíc přes turnikety funguje i evidence přítomnosti zaměstnanců na úřadě, takže to není možné jen tak odmontovat. Do budoucna to ale bude jeden z kroků, které přispějí k otevření úřadu.

Kvůli nedostatku peněz nejspíš skončí v šuplíku i plán Šimkovy koalice na léčebný ústav v Pasohlávkách...

Určitě se to dotáhne do fáze stavebního povolení, ale je to projekt, který si zaslouží přehodnotit. Odborníci by měli říci, jestli se nedá nějak upravit, aby byl provoz méně nákladný, nebo zda by na něj nebylo možné získat dotaci. Takových projektů je ale více a je potřeba si říct, jestli by je nešlo nějak poupravit.

Minulý týden vyšla zpráva, že brněnské závody MotoGP nejsou pro příští rok v kalendáři kvůli špatnému stavu okruhu. Vy jste reagoval, že se v tomto zatím příliš neorientujete. Čtyři roky jako zastupitel jste ale přece rozhodoval o dotacích na závody.

Samozřejmě jsme měli spoustu materiálů, ale až na jednáních s paní primátorkou a s vedením Automotodromu načerpáte informace, které z žádného papíru nevyčtete.

Byl byste rád, aby závody v Brně zůstaly, ale zároveň je jasné, že se trať bude muset opravit. Co s tím?

Nemůžeme dát sto milionů do opravy okruhu pro závody, které jsou domluvené jen na jeden rok. To není o spolku, Brnu nebo Jihomoravském kraji, ale Automotodromu, který už v minulosti dělal drobné opravy. Pokud je provede i tentokrát, můžeme se bavit o smlouvě na závody na další roky i o tom, jestli jsme schopni spolufinancovat větší opravu dráhy.