Teď řešíme, co nás pálí, na ostatní není čas, říká hejtman Šimek

Aktuálně se testuje u Fakultní nemocnice Brno, u nemocnice v Břeclavi a po kraji se pohybují tři sanitky, které jezdí k lidem domů. Stačí to?

Pokud by bylo potřeba, máme v záloze Znojmo. Ale Znojemsko zrovna není nákazou tolik zasažené. Odběrová místa by měla podle požadavků vlády stát v případě potřeby u nemocnic, kde jsou infekční oddělení. V našem případě je to ve Znojmě, Břeclavi a Kyjově. Dneska už to funguje velmi dobře, stan v Brně dokonce zdvojnásobil kapacitu. Nárazově se tam potýkají s nedostatkem odběrového materiálu, ale to se všechno řeší za pochodu. Zatím je počet testovacích míst a jejich kapacita postačující. Uvidíme, co dalšího doba přinese, nabírá to na obrátkách.

Jak stres s tím spojený zvládáte? Pomáhá vám, že jste dřív pracoval u státní i městské policie?

Zcela určitě. Myslím si, že základ, co mám, je pro tuto situaci ideální. Zažil jsem několik povodní a krizových situací. Člověk, který to absolvuje několikrát, je trochu odolnější než ten, který takovou zátěž pozná poprvé. Je to hodně o psychice a také o tom, maximálně lidi okolo sebe uklidňovat, protože ne všichni jsou na krizové situace nastavení. A nervozita se u spousty zaměstnanců a kolegů projevuje.

Jak teď vypadá váš pracovní den?

Pracuji v mnohem větším nasazení, stejně jako celý úřad. Všechno je mnohem rychlejší. Začínám ráno okolo půl sedmé a málokdy z úřadu odcházím dřív než po dvanácti hodinách. Tak tak najdu prostor pro jídlo. Jediné, co pravidelně dodržuji, je ranní procházka se psem. Denně reaguji na spoustu telefonátů, e-mailů nebo SMS zpráv, což si málokdo uvědomuje. Rád bych vyzdvihl komunikaci mezi hejtmany. Máme whatsappovou skupinu, kde řešíme aktuální problémy. Za víkend těch zpráv bývá klidně 300. Nám to výrazně pomáhá, protože aktuální problémy jednotlivých krajů si mezi sebou vyjasňujeme a radíme si, jak je řešit.

Nově jste i v užším kontaktu s vládou a krizovým štábem.

Díky videokonferencím, které pro hejtmany zařídil vicepremiér Jan Hamáček, věřím, že se spousta problémů vyřeší. Otázky i odpovědi na ně jsou mnohem pružnější, všichni hejtmani se informace dozvědí v týž čas. Kdybychom to měli řešit e-maily, trvalo by to dlouho. Nově se k nám připojil i pan premiér a šéf krizového štábu Roman Prymula.

Máte tedy informace z první ruky?

Díky videu máme věci online. Dřív jsme informace chytali jen z tiskových konferencí. Kdybychom tehdy neměli puštěnou televizi, nedokázali bychom odpovědět ani na základní otázky novinářů. Přežili jsme minulý týden, který byl kritický i kvůli nedostatku ochranných prostředků. Velký posun nastal vytvořením leteckého mostu na dodávky roušek a respirátorů. Věřím, že situace se bude jen zlepšovat.

Spoléháte na dodávky od státu?

Nečekáme se založenýma rukama na to, co nám stát dá. Snažíme se také zajistit spoustu materiálu. Je to, pravda, trochu složitější, protože každý stát si nyní chrání to svoje. Spousta firem nám nabízí zboží, bohužel největší problém je dostat tento materiál do republiky. Máme takto domluveno asi sto tisíc respirátorů FFP2, snad se je k nám podaří tento týden dopravit.

Jaká je spolupráce v regionu?

Spoustu věcí řešíme prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí, Brno je tou největší z nich. Proto i kontakt s magistrátem je teď intenzivnější. Komunikace je dobrá, primátorka Vaňková zasedá i v bezpečnostní radě kraje. A chtěl bych poděkovat nejen jí, ale i všem starostům, kteří nám pomáhají a vyčleňují svůj personál na distribuci. Vím, že to není vždy úplně snadné. Jsou naší prodlouženou rukou.

Vidíte i možnosti pro zlepšení?

Ty tu budou vždy. Ve spoustě věcí jsme byli postaveni před hotovou věc. Víkendová první dodávka respirátorů byla zatěžkávací zkouškou. Měl jsem dobrý pocit, jak na sebe vše navazuje, jak je to připravené a pomůcky se rychle dostávají do regionu. Pak jsme zpětně zjistili, že to stejně nebylo bez chyby.

Třeba lékaři v ambulancích nedostatek ochranných pomůcek stále řeší.

Ano, chtěl bych se jim za to omluvit. Bohužel seznam ambulantních lékařů nebyl úplný. A až při distribuci jsme zjistili, že kontaktní údaje v něm nesedí s reálnou situací. V některých případech je lékaři neaktualizovali několik let. Věřím, že při další dodávce už bude všechno sedět, protože jsme úpravám těchto seznamů věnovali dva dny.

Máte čas řešit i důsledky pandemie a její dopady pro kraj?

Teď jsme nastaveni na řešení problémů, které nás pálí a tlačí. Zaměstnává nás každodenní operativa, abychom zvládali distribuci, péči, dopravu, dodržování nařízení. Je jasné, že to, co nastalo, bude mít výrazný ekonomický dopad. Takže samozřejmě budeme hledat v kraji rezervy, z čeho všeho se to bude platit. A pak po nás bude chtít stát spolufinancování dodávek ochranných pomůcek, které nám poslal.

Zavedete v kraji finanční úlevy?

Teď nebudeme nikomu ulevovat, je to spíš věcí měst a obcí, jak pomůžou podnikatelům a drobným živnostníkům. Na globální řešení situace teď ze strany kraje není čas.

Co říkáte případům, kdy hospodští otevřeli své podniky pro štamgasty nebo kdy lidé na veřejnosti odmítají nosit roušku?

Takové chování je nezodpovědné. Lidé by měli pochopit, že současný stav není žádné cvičení nebo „akce pro akci“. Problém tu skutečně je. A je palčivý. Každé takové nedodržování nastavených věcí může vést k dalšímu rozšíření nákazy. A to jenom prodlužuje dobu, kdy na nás povinná opatření budou doléhat. Ale pokud k tomu každý přistoupí zodpovědně, tak se restriktivních opatření zbavíme. Já věřím, že většina Jihomoravanů je rozumných a že to společně zvládneme.

Důležitým odvětvím pro kraj je vinařství. Souvisí s ním i hojně navštěvované akce jako vinobraní. Užijí si ho lidé letos?

Zrovna teď je období, kdy měla probíhat spousta koštů po jednotlivých obcích. A je mi velmi líto, že se nad výborným jihomoravským vínem nesetkám s úžasnými lidmi jako jindy. Nejsem schopen teď odhadnout, jestli vinobraní na podzim ve Znojmě nebo v Mikulově bude. Ale přál bych si, aby už bylo všechno zažehnáno.

Tušíte, jak krize dopadne právě na vinaře?

Dokážu si to představit. Spousta z nich žije z turistiky, která je u nás spojená i s cyklovýlety, které běžně startují už o jarních víkendech. Nefungují ve velkém ani vinotéky a sklady, takže letošní odbyt i prodejnost vína je horší a na vinaře to může dopadnout.

Při každé příležitosti děkujete zdravotníkům a lidem v první linii. Kdo je pro aktuální fungování ještě důležitý?

Je tady obrovské množství dobrovolníků, kteří se hlásí nejen na kraj, ale také obcím, pomáhají seniorům s nákupy i jinak. Cítím, že semknutost lidí v době, kdy je špatně, je u nás v kraji obrovská. Všem patří dík, a to i těm bezejmenným a neviditelným.