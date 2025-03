Tramvajoví hazardéři v Brně jezdí na střechách a spřáhlech, přibývá i vandalů

„Jedná se o extrémně nebezpečnou záležitost. Na střeše mohou být zasaženi elektrickým proudem, a pokud by z vozu spadli do vedlejšího kolejiště, ani střet s protijedoucí tramvají by nemuseli přežít. Z těchto důvodů jsme se rozhodli podat trestní oznámení a zahájit užší spolupráci s policií,“ oznámil generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek.

K popularitě nebezpečné činnosti zvané train surfing čili cestování vně dopravního prostředku přispívají sociální sítě, na nichž se mladí hazardéři svými riskantními počiny chlubí.

„Tím mohou inspirovat další vrstevníky. Obracíme se tímto na rodiče, učitele a další osoby pracující s dětmi, aby pomohli šířit osvětu týkající se nebezpečí, které takové počínání může způsobit. Rovněž prosíme naše cestující, aby takové případy okamžitě hlásili řidiči nebo policii,“ apeluje Havránek.

Odstrašující případ se odehrál loni na podzim ve Vídni, kde zemřeli dva mladíci jedoucí na střeše metra. Jeden byl Čech, druhý Ukrajinec s trvalým pobytem v Česku.

Pozornější řidiči i opatření ve vozovnách

Kromě tohoto riskantního počínání se DPMB potýká rovněž s čím dál častějším řáděním vandalů. Nejčastěji se jedná o posprejování vozidel, poškrábání nebo rozbíjení oken a poškozování interiéru. Loni vandalové připravili dopravní podnik o rekordních 6,3 miliony korun, což je téměř o dva miliony víc než v nedávných letech.

Vedle podání trestního oznámení se DPMB snaží těmto činům předcházet. „Zejména se jedná o oslovení řidičů, aby na konečných zastávkách ve večerních hodinách sledovali dění kolem vozu a v případě podezřelého chování kontaktovali dispečink nebo městskou policii. Přísnější opatření jsme přijali i ve vozovnách, abychom zamezili možnému vniku do areálu a ničení zaparkovaných vozů,“ přiblížil Havránek.

Už v minulosti začal dopravní podnik používat ochranné fólie na sklo, jejichž náhrada při poškození vyjde desetkrát levněji než výměna celého okna. Některé vozy jsou rovněž vybaveny kamerami.

Ty posprejované pak rychle mizí z provozu, aby byly očištěny. „Výtvory vandalů si moc slávy neužijí, jejich vynaložený čas i finance jsou zbytečné,“ podotkl Havránek.